Unutulmaz Şahsiyetlerden Musa Serdar ÇELEBİ

Dava Adamı, Gönül Erbabı

Türk dünyası denildiğinde, bazı isimler öne çıkar ve gönüllerde iz bırakır. İşte bu isimlerden biri de Musa Serdar Çelebi’dir. Hayatı boyunca yalnızca fikir üretmekle kalmayan, yaşantısıyla da örnek olan bir gönül ve dava insanıdır.

Hatay’dan Avrupa’ya Uzanan Bir Hizmet Yolu

1949 yılında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dünyaya gelen Musa Serdar Çelebi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamış, üniversite eğitimini de Türkiye’de tamamladıktan sonra Almanya’ya gitmiştir. Gittiği yerde sıradan bir gurbetçi olmak yerine, milletinin değerlerini ve geleceğini önceleyen bir vizyonla hareket etmiştir.

Federasyondan Birliğe: ATİB’in Kuruluşu

Almanya’da bir dönem Türk Federasyonu bünyesinde görev almıştır. Daha sonra, bir grup arkadaşıyla birlikte bu yapıdan ayrılarak ATİB – Avrupa Türk İslam Birliği’nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Bugün hâlâ Avrupa’daki Türk toplumunun en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan ATİB, Türk-İslam kimliğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Derviş Ruhlu Bir Teşkilatçı

Musa Serdar Çelebi, sadece bir teşkilatçı değil, aynı zamanda gönül diliyle konuşan bir insan olarak tanınır. Tevazusu, vakar sahibi duruşu ve insanlara yaklaşımındaki zarafet, çevresindekilere örnek olur. Sert söylemler yerine, her zaman hikmeti ve uzlaşıyı esas alır. Avrupa’da yaşayan Türk gençleriyle birebir ilgilenerek onları kimlik bilinciyle büyütmeye gayret eder.

Devlet Nezdindeki Rolü

Günümüzde Musa Serdar Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış Türklerle ilgili politikalarına danışmanlık yapmaktadır. Sahadaki birikimi ve toplumsal tecrübesi, devlet politikalarına katkı sunan nadir şahsiyetlerden biri olmasını sağlar. O, hizmeti bir görev değil bir vefa borcu olarak görenlerdendir.

Gönüllerde Yerini Almış Bir Önder

Musa Serdar Çelebi’nin kurduğu dostluklar, oluşturduğu yapılar ve açtığı yollar, hâlâ işlerliğini sürdürmektedir. Onun önderliğinde kurumsallaşan yapılar, bugün Avrupa’daki Türklerin sesi ve vicdanı olmayı sürdürür. Özellikle genç nesiller arasında milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetişmesine öncülük etmektedir.

Musa Serdar Çelebi, yaşayan bir değer olarak sadece geçmişin değil, bugünün de örnek şahsiyetidir. Onu saygıyla ve şükranla selamlıyoruz.

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Dipnotlar:

1. Musa Serdar Çelebi, 1949 Dörtyol doğumludur.

2. Üniversite eğitimini Türkiye’de tamamlamış, ardından Almanya’ya gitmiştir.

3. Türk Federasyonu'nda görev aldıktan sonra ATİB’i kurmuştur.

4. Hâlen devletin dış Türklerle ilgili politikalarına danışmanlık yapmaktadır.