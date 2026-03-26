Samimiyetin ve İnancın Dik Duruşu Muhsin Yazıcıoğlu...

”Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır.

Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum.

Gözlerim parke parke taş duvarlarda.

Açılıyor hayal pencerelerim..."

Mamak Cezaevi’nin soğuk duvarları arasında yazılan bu dizeler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ruhunu ve inancını yansıtır. O sadece bir mahpusun özlemini dile getirmedi, bir milletin özlemini, bir davanın samimiyetini ve bir liderin imanla yoğrulmuş duruşunu ortaya koydu. Yazıcıoğlu’nun siyasetteki ilkeleri, makamın değil insanın değerini yüceltmek üzerine kuruluydu. Dürüstlüğü, samimiyeti ve sözle eylemin birliğini hayatının merkezine aldı.

Bugün 25 Mart’ta sosyal medyada gördüğümüz yoğun paylaşımlar, onun milletin gönlünde ne kadar derin bir iz bıraktığını gösteriyor. Ancak hayattayken ona sahip çıkmayan, hatta incitici tavırlar sergileyenlerin bugün gözyaşı dökmesi, samimiyet meselesini gündeme getiriyor. Mevlana’nın sözüyle: “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.” Yazıcıoğlu’nun hayatı boyunca sergilediği duruş, tam da bu sözün ete kemiğe bürünmüş hâlidir. O, siyaseti bir çıkar aracı değil, imanla beslenen bir hizmet alanı olarak gördü.

Gerçek sevgi, insan hayattayken gösterilen sevgidir. Yazıcıoğlu’nun davası, hak davasıydı; bu davayı yaşarken desteklemek, onun yalnızlığını paylaşmak, en azından bir tebessümle yanında olmak gerekirdi. Oysa şimdi dökülen gözyaşlarının çoğu geçmişte gösterilmeyen sevginin telafisi olamaz. Bu yüzden bugün bize düşen görev onun örnekliğini geleceğe taşımaktır. Eğitimde, ticarette, siyasette ve günlük hayatımızda Yazıcıoğlu’nun gösterdiği samimiyet ve imanla beslenen duruşunu yeniden hatırlamak, yeniden yaşatmaktır.

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırası bize bir yol haritası sunuyor. Adaletin, dürüstlüğün ve imanla beslenen bir siyasetin yeniden inşası. Çünkü bir milletin ısısı, ancak böyle bir duruşla yükselebilir.

Ve en önemlisi, sevgi ve destek ölümden sonra değil, yaşarken anlamlıdır. Bugün sevgi gösterdiğimiz insanlara hayattayken sahip çıkmalıyız, çünkü samimiyet, ölümden sonra değil, yaşarken anlamlıdır.

