Uyuşturucu Belası ve Sosyolojik Perspektif

2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu: Metamfetamin kullanımında ciddi artış, uyuşturucuya bağlı ölümlerde en yüksek payı alıyor.

Gençlik araştırmaları: 15–28 yaş grubunda yapılan sosyolojik çalışmalar, aile yapısındaki zayıflık ve arkadaş çevresinin uyuşturucu kullanımında belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Aile en zayıf halka: Çocuk Vakfı’nın raporunda, uyuşturucu ile mücadelede en kırılgan noktanın aile olduğu, güç koşullardaki ailelerin sorunu yönetemediği vurgulanıyor.

Kadın istihdamı ve çocuk bakımı:

Mustafa Gültekin’in çalışması, çalışan kadınların ev ve bakım sorumluluklarını iş hayatıyla uzlaştırmakta zorlandığını gösteriyor.

TESEV raporu, çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliğinin kadınların istihdama katılımını sınırladığını ve çocukların sahipsiz kalmasına yol açtığını belirtiyor.

Gençlikte sosyal şizofreni: Prof. Dr. Burhanettin Can ve ekibinin araştırması, Batı ve İslam değerlerinin çatışmasından doğan “melez değer sistemi”nin gençlerde kimlik bunalımı ve riskli davranışlara yol açtığını ortaya koyuyor.

Çözüm Öneri

Aileyi güçlendirmek: Kadınların iş hayatına çekilmesi yerine, ekonomik destekle evde çocuklarının yanında olmaları sağlanmalı. Bu, çocukların sahipsiz kalmasını önleyerek uyuşturucuya karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

Çocuk bakım hizmetleri: Devletin ve yerel yönetimlerin çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırması, hem kadınların yükünü hafifletir hem de gençlerin sahipsiz kalmasını engeller.

Gençlik politikaları: Sosyolojik araştırmaların gösterdiği gibi, gençlerin kimlik bunalımını aşmaları için kültürel ve dini değerlerle uyumlu eğitim programları geliştirilmelidir.

Toplumsal farkındalık: Ailelerin uyuşturucu tehdidini tanıması ve çocuklarını koruyacak bilinçle hareket etmesi için yaygın eğitim kampanyaları düzenlenmeli.

Uyuşturucu belası, sadece polisiye tedbirlerle değil; aileyi, kadın-çocuk ilişkisini ve gençliğin sosyolojik gerçeklerini dikkate alan bütüncül politikalarla çözülebilir. Kadın istihdamı politikaları, çocuk bakım hizmetleri ve aileye ekonomik destek, gençlerin sahipsiz kalmasını önleyerek uyuşturucuya karşı en güçlü savunma hattını oluşturur.

