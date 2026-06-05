Yabancıya Sempati, Kardeşe Alerji

Toplumun Çelişkili Yüzü”Toplumumuzda gözlemlenen en dikkat çekici çelişkilerden biri, yabancılara karşı duyulan olağanüstü sempati ile kendi insanımıza karşı gösterilen mesafeli ve çoğu zaman olumsuz tavırdır.

Bu durum, sadece bireysel davranışlarda değil, toplumsal reflekslerde de kendini göstermektedir.Bir yanda Ermenistan, Yunanistan ve çevremizdeki birçok devletin tarihsel olarak Türk ve Müslüman kimliğine karşı beslediği nefret ve düşmanlık; diğer yanda ise bizim insanımızın bu topluluklara karşı gösterdiği hoşgörü, hayranlık ve hatta taklit etme arzusu…

Bu tablo, eğitimden kültürel kodlara, tarihsel hafızadan modern medya etkisine kadar birçok faktörün birleşimiyle ortaya çıkmaktadır.Örneğin, bir yabancı sanatçının konserine yüz binlerce lira harcayan insanlar, aynı anda kendi ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten kaçınabilmektedir.

Bu davranış biçimi, aşağılık kompleksi ile açıklanabilecek bir psikolojik eğilimi işaret eder. Kendi değerlerini küçümseyen, yabancının her hareketini “kalite” olarak gören bir anlayış, toplumda ciddi bir hastalık haline gelmiştir.

Bunun yanında, Müslüman kimliğe karşı duyulan alerji de dikkat çekicidir. Camiden çıkan bir Müslüman, Suriyeli veya başka bir Müslüman ülke vatandaşıyla karşılaştığında antipati beslerken; Batı dünyasına ait figürlere karşı hayranlık ve taklit arzusu göstermektedir.

Bu durum, eğitim sistemi ve medya etkisi ile doğrudan bağlantılıdır.Toplumun kendi değerlerine yabancılaşması, sadece bireysel tercihlerde değil, kolektif bilinçte de kendini göstermektedir.

Bir genç kızın “hayatımda bu kadar mutlu olmadım” diyerek yabancı bir konseri övmesi, aslında kendi kültürüne duyulan ilgisizliğin ve yabancıya duyulan aşırı hayranlığın bir yansımasıdır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin geleceği açısından bu tablo endişe vericidir. Yabancıya gösterilen aşırı sempati, kendi değerlerimize duyulan ilgisizliği beslemekte; Müslüman kimliğe karşı oluşan alerji ise toplumsal birlikteliği zayıflatmaktadır. Bu çelişkiyi aşmanın yolu, kendi kültürümüzü yeniden keşfetmek, eğitimde milli ve mvanevi değerleri güçlendirmek ve toplumun öz güvenini yeniden inşa etmektir.