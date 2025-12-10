Yaşar Elden: Kayseri’nin Kültür Hafızası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yaşar Elden, memuriyet hayatına Kayseri İl Halk Kütüphanesi’nde başladı. Uzun yıllar Erciyes Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yaptı, ardından İletişim Fakültesi Sekreterliği görevini yürüttü. Bugün ise emekliliğin huzurunu yaşayan Elden, geride bıraktığı çalışmalarla Kayseri’nin kültür ve basın hayatında silinmez izler bırakmış bir isimdir.

Yazı hayatına lise yıllarında, yerel gazetelerin şiir köşelerinde başlayan Elden, daha sonra Erciyes dergisinde hikâyeler kaleme aldı. Avukat Nevzat Türkden’in yönlendirmesiyle edebiyatın farklı türlerine yöneldi. Zamanla yerel kültür üzerine yoğunlaştı; Kayseri’nin basın tarihi, sinema serüveni ve kültürel kimliği üzerine araştırmalar yaptı.

Kültür-sanat alanındaki eksiklikleri sıkça dile getiren Elden, “Yazmak ve okumak hayatı güzelleştirmenin temel yoludur” diyerek, toplumun kültürel kimliğini koruması için araştırma ve üretimin önemini vurguladı. Yerel televizyonlarda hazırladığı “Dağlar Bağlar” ve “Yörelerimiz Kültürümüz” programlarıyla yöre kültürünü ekranlara taşıdı, farklı kuşakları buluşturdu.

Kayseri’de sinema tarihine dair yaptığı araştırmalar, şehrin kültürel belleğini zenginleştirdi. İlk film gösteriminin 1922’de Charlie Chaplin’in The Kid filmiyle yapıldığını kaydeden Elden, toplam 78 sinema salonunun izini sürdü. Bu çalışmalarını Kayseri’de Sinemanın Serüveni adlı kitabında topladı.

Bugün emekli bir kültür emekçisi olarak, Elden’in hayatı yazıya ve araştırmaya adanmış bir yolculuğun örneği. Onun eserleri, Kayseri’nin kültür damarlarını besleyen birer kaynak olarak geleceğe ışık tutuyor.

Eserleri ve Çalışmaları

- Hayatımızın Kıyısından (1991) – İlk kitabı, bireysel ve toplumsal gözlemleri içerir.

- Nevruz Bayramının Türk Kültüründeki Yeri ve Önemi – Makaleler dizisi, kültürel ritüellerin anlamını tartışır.

- Şu Bizim Persenk, Persenk, Kapıkaya – Yerel tarih ve kültür araştırmaları.

- 1884 ve 1872 Kayıtlarında Persenk – Arşiv belgeleri üzerinden tarihsel inceleme.

- Türkçü Gazeteci Yunus Bekir – Kayseri basın tarihine dair portre çalışması.

- Birinci Tomarza Sempozyumu Bildirileri – Akademik katkılar.

- Kayseri Basınından Portreler – Yerel basın figürlerini tanıtan eser.

- Kayseri’de Sinemanın Serüveni – Şehrin sinema tarihini belgeleyen kapsamlı araştırma.

---