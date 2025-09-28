Yavuz Bülent Bâkiler: Gönül Diliyle Türk Dünyasına Seslenen Şair

Aslen Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden Sivas’a göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yavuz Bülent Bâkiler, Türk milletinin hafızasında hem bir dava adamı hem de bir gönül şairi olarak yer etti.

Anadolu’nun kültürel zenginliği içinde büyüyen Bâkiler, çocukluğunu ve gençliğini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da geçirdi. Hukuk tahsilini Ankara Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilikten radyoculuğa, avukatlıktan bürokrasiye uzanan çok yönlü bir meslek hayatı sürdürdü. TRT Ankara Radyosu’nda kültür programları hazırladı, Adalet Partisi’nde siyaset yaptı, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Başbakanlık Müşavirliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Ancak onu milletin gönlünde asıl yerleştiren, kaleminin diliyle kurduğu köprülerdi. Şiir yolculuğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde yayımlanan ilk şiiriyle başladı. Hisar dergisi çevresinde şekillenen edebî kimliği, zamanla Anadolu’nun sesi hâline geldi. Şiirlerinde hem dava bilinci hem de saf, temiz aşk duyguları iç içe geçmiştir. Müstehcenlikten uzak, içli ve duygu yüklü aşk şiirleriyle tanındı. “Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin” gibi dizeleri, halkın dilinde bir sevda türküsüne dönüştü.

Millî ve manevî değerlere bağlılığı, şiirlerinde Türkçeye olan hassasiyetle birleşti. Türk dünyasına duyduğu sevgi, özellikle gezi ve inceleme kitaplarında belirginleşti. Türkistan Türkistan adlı eseri, Türkistan coğrafyasının kültürel, ekonomik ve sosyal yapısını duygu dolu bir dille anlatırken; Üsküp’ten Kosova’ya Balkanlardaki Türk varlığını hem tarihî hem yaşamsal yönleriyle ele aldı. Bu eserler, sadece birer gezi notu değil, aynı zamanda Türk milletinin kültürel atlasıydı.

Şiir kitapları hacim olarak az olsa da öz olarak çok şey söyler. Yalnızlık, Duvak, Seninle gibi eserlerinde Anadolu insanının ruhunu işlerken, son şiir kitabı Harman ile şiirlerini bir araya getirerek edebî mirasını bütünledi. Onun şiirinde ne gösteriş ne yapaylık vardır; sade ama derin, içli ama vakur bir ses hâkimdir.

Uzun yıllar Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2013’te kendi isteğiyle gazeteciliği bıraktı. 28 Eylül 2025 tarihinde, 89 yaşında hayata veda etti. Ardında Türkçeye, Türk dünyasına ve gönül şiirine adanmış bir ömür bıraktı.

Bu milletin kalbinde, Karabağ’dan Sivas’a uzanan bir kültür köprüsü olarak yaşamaya devam edecek.

