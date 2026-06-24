Yaz Sıcağında Toplu Taşıma Çilesi

Kayseri’de yaz sıcakları kendini göstermeye başladı. Vatandaşın en çok şikâyet ettiği konulardan biri ise toplu taşıma araçlarındaki klima arızaları…

Zaten bazı hatlarda insanlar sıkışık vaziyette seyahat ederken, dışarıdaki sıcakla birleşen içerideki havasız ortam dayanılmaz bir hâl alıyor.Bu mesele uzun süredir gündemde.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bu konuda hassasiyet gösterdiğini görmek sevindirici. Daha iki gün önce zabıta ile birlikte yapılan klima denetimlerine bizzat şahit oldum. Yetkililer, klimalı araçlara teşvik amacıyla prim uygulaması başlatıldığını, periyodik bakımların sıkı şekilde takip edildiğini ifade ettiler.

Halk otobüsleri özel şahıslara ait olsa da belediyenin denetiminde olduğu için vatandaşın beklentisi doğal olarak belediyeye yöneliyor. Ancak mesele sadece teknik değil, aynı zamanda bir eğitim meselesi. Bazı şoförler yolculara karşı son derece nazik ve yardımsever davranırken, bazıları kaba tavırlarıyla insanı hayrete düşürüyor. Bir adres soran vatandaşa “Ben danışman mıyım?” diye çıkışmak, hattı öğrenmeye çalışan birine “Okuman yazman yok mu?” diye azarlamak, bu şehrin insanına yakışmıyor. Bu tür davranışlar, hizmetin kalitesini teknik arızalardan daha fazla gölgelemektedir.

Burada görev sadece belediye başkanına, daire başkanlarına ya da şoförlere düşmüyor. Vatandaş da toplu taşımada hoşgörüyü, karşılıklı saygıyı elden bırakmamalı. Hep birlikte bu şehri yaşanılır hâle getirmek için çaba göstermeliyiz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç’ın genç ve dinamik bir kadro ile çalışması, bu sorunların çözümünde umut verici. Ulaşım A.Ş. ve Basın Yayın Daire Başkanlığı’nın koordineli gayretleri de takdire şayan.

Ancak unutmayalım: teknik denetim kadar, insan unsurunun eğitimi ve davranışları da toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini belirleyen en önemli faktördür