Zamanın İzinde Bir Buluşma – ERÜ 25

Erciyes Üniversitesi’nin 47 yıllık yolculuğu, bu yıl öyle bir programla taçlandı ki, sadece bir kutlama değil; bir vefa, bir hatırlama, bir yeniden buluşmaydı. Üniversite çatısı altında yıllarını tamamlayan mezunlara verilen sertifikalar, aslında birer zaman mühürüydü. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl… Her biri bir ömrün, bir emeğin, bir aidiyetin simgesi.

Programın başladığı Erciyes Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği’nin nağmeleriyle geçmişe açılan kapılar, tanıtım filmiyle bugüne bağlandı. Üniversitenin gelişim süreci, sadece bir kurumun değil, bir toplumun dönüşüm hikâyesiydi. Ardından söz alan mezun siyasetçi Sayın Şaban Şoföroğlu ve Rektör Fatih Altun’un konuşmaları, bu hikâyeye anlam kattı.

Yağmurlu ve soğuk hava, dış etkinlikleri sekteye uğratsa da, iç mekânda kurulan sıcaklık, dostlukların yeniden filizlenmesine engel olmadı. Öğle yemeğinde aynı sofrada buluşan mezunlar, tanıdık yüzlerle geçmişi yad etti, tanımadıklarla yeni bağlar kurdu. Serbest programda ise kampüsün taşlarına sinmiş anılar yeniden konuştu.

Bu buluşma, sadece bir yıldönümü değil; bir aidiyetin, bir kültürün, bir üniversite ruhunun yeniden hatırlanışıydı. Selam ve dua ile ayrıldık, ama gönlümüzde kalan sıcaklık, bu satırlara da sinmiş oldu.