Zulme Rıza zulümdür

“Siz diz çökmüş olduğunuz için onlar büyük gözüküyor. Ayağa kalkın.”

Bu söz, sadece bir fiziksel duruşu değil, bir ahlaki direnişi tarif eder. İnsan, haksızlık karşısında eğildikçe zalim büyür; ayağa kalktıkça hak yerini bulur. Bugün toplumun en büyük eksikliği, ayağa kalkmayı unutan vicdanlardır.

Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle buyurur:

> “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.”

> (Maide, 8)

Bu ayet, suskunluğu değil, şahitliği emreder. Hakkı ayakta tutmak, sadece sözle değil, duruşla olur. Solmaz susmayanlara, yanıldığı davada bile bedel ödemeye hazır yiğitlere ihtiyaç vardır. Çünkü cesaret, sadece haklıyken değil, yanıldığında da onurlu kalabilme iradesidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurur:

> “Zulme engel olunuz. Çünkü zulüm, kıyamet günü karanlıklardır.”

> (Buhârî, Mezâlim, 9)

Zulme engel olmak, sadece zalimi durdurmak değil; suskunluğu terk etmektir. Korkarak yaşamak, en aşağılık hayat tarzıdır. Çünkü korku, insanın vicdanını susturur, dilini bağlar, gözünü kör eder.

Mevlânâ ne güzel der:

> “Korkaklar ecelleri gelmeden defalarca ölür; cesurlar ölümü bir kez tadar.”

Bugün ayağa kalkmak, bir başkaldırı değil; bir hatırlatmadır: Biz insanız. Eğilmek bize yakışmaz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır:

> “Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin; buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle… Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”

> (Müslim, İman, 78)

Ayağa kalkmak, bir duruştur. Bir vicdan çağrısıdır. Bir “ben buradayım” deyişidir. Ve bu çağrıyı yapanlar, toplumun vicdanı olurlar.

Zulme rıza, zulüm kadar aşağılıktır. Ve diz çökenler, zalimi büyütür. Oysa ayağa kalkmak, insanı insan yapan ilk adımdır.

