‘Zulme Rıza Zulümdür’

Atalarımızın hikmetli sözleri, insanlığın vicdanına yön veren işaret taşlarıdır. “Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur” derler; yani zulümle yükselenin sonu mutlaka yıkılışla gelir.

“Zulme rıza zulümdür” ifadesi ise, zulme sessiz kalmanın bizzat zulmün bir parçası olduğunu hatırlatır.

Ve nihayet “Zalimler için yaşasın cehennem” sözü, mazlumların yüreklerinden yükselen bir adalet çağrısıdır.

Aliya İzzetbegoviç’in “Zulüm unutulduğunda tekrarlanır” sözü, bu halk irfanıyla birleştiğinde bize şunu öğretir: zulmü hafızamızda diri tutmazsak, aynı acılar tekrar tekrar yaşanır.

Tarih boyunca zalimler, unutuşun gölgesinde yeniden ortaya çıkmış, mazlumların kanıyla beslenmiştir.Bugün Afrika’da yaşanan tablo, bu sözlerin canlı bir örneğidir. Kara kıtanın insanları hâlâ açlıkla, susuzlukla, hastalıkla mücadele ediyor. Sömürgecilik döneminde köleleştirilen bu halklar, bugün de küresel adaletsizliklerin yükünü taşımakta.

Ancak Müslüman gönüllüler, Kurban Bayramı vesilesiyle oralara giderek açılan kuyularla, kesilen kurbanlarla, dağıtılan yardımlarla onların hayatına umut katıyor. Birkaç kuruluşun faaliyetlerine dair rakamlar bile insana umut veriyor: yüzlerce kurban kesilmiş, onlarca su kuyusu açılmış, binlerce aileye yardım ulaştırılmış.Bu yardımlar, sadece maddi bir destek değil; aynı zamanda zulme karşı bir duruştur. Çünkü zulme rıza göstermemek, mazlumun yanında yer almak demektir.

Müslüman Türk, dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durması gereken insandır. Rabbimiz, bu hayır sahiplerinin yardımcısıdır.

Sonuç olarak, zulme karşı durmak bir iman sorumluluğudur. Zulümle abad olanın akıbeti berbat olur; zulme rıza zulümdür; zalimler için yaşasın cehennem. Bu sözler, tarihin her döneminde zalimlerin karşısına dikilen koca yürekli insanların haykırışıdır. İnsanlık, zulmü hatırladıkça ve zalime karşı durdukça huzurlu bir sona yaklaşacaktır.