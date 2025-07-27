Abdıllah Gül Üniversitesi Rektörü Eleştirilemez mi?

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ELEŞTİRİLEMEZ Mİ?

Bir önceki yazıda Abdullah Gül Üniversitesi rektörü ile ilgili yazmış olduğum eleştiri yazısına bir okurumuzdan eleştiri gelmiş. Elbette eleştiri olmazsa olmaz. Fakat değerli okuyucumuz biraz fazla rektör beyi benimsemiş olmalı ki nasıl olur da bu şehrin güzide üniversitesine bu şekilde yazabilirsiniz diye hesap sormuş. Ne o Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü eleştirmeye yasak mı geldi. Yazının içeriğindeki şeylerin nasıl boş olduğuna geleceğim ama böyle bir durum en hafif ifadesiyle hadsizlik. Ne demek yazamazsınız. Bir kuruma yönelik yapılan bir yanlışlığı eleştirmek ne zamandan beri yasak edildi.

Yazının içeriğini doğru düzgün okumuş olsaydı benim kişilerle bir işim olmaz diye özellikle belirttiğimi de görebilirdi. Fakat belli ki yazıyı da belli bir ön yargıyla veya bir koruma refleksiyle yazdığı için yazının bütünlüğünden de bir şey anlamamış. Benim yazımdan illa bir Kayserili rektör olmalıdır diye bir anlam çıkarmak için epey zorlama yorum yapmak lazım. Ayrıca Abdullah Gül ile benim ne sorunum olabilir. Elbette eleştirmem gereken bir durum olursa eleştirilebilir kendim de dahil kimse eleştirilemez değildir. Fakat bunun benim bahsettiğim bu konuyla alakası yok. Meseleyi şahsileştirmenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum.

Neymiş efendim “adamlar dünya üniversiteleri arasında sıralama yapıyormuş”. Böyle bir cümleden bir şey anlamadım ama anladığım şu: Yahu Abdullah Gül Üniversitesi dünya üniversiteleri ile yarışıyor kıytırık Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi gibi sıradan bir üniversite değil demek istiyor herhalde. Yani Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi rektörleri şehrin kültürel ve birçok etkinliğinde bulundukları için dünya üniversiteleri ile yarışamıyorlar öyle mi. Yani dünya ile yarışan tek üniversite Abdullah Gül Üniversitesi bu nasıl bir değerlendirmedir. Peki değerli okur senin bu kadar diğer üniversiteleri aşağılamak için bir görevin mi.

Birde Abdullah Gül’le veya rektörle bir alıp veremediğim var mı diye sorulmuş. Benim kişilerle işim olmaz. Eğer araştırırsa görecektir 40 yıldır bu şehrin basın yayınında yer almış bir kişi olarak bu tür eleştirileri yapmanın en doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ayrıca meseleyi çarpıtıp, yok efendim bu üniversiteden mezun olanlara veya okuyacak olanlara haksızlık oluyormuş. Ne zamandan beri bir kurumu eleştirmek o kurumdan faydalanan vatandaşları eleştirmek anlamına geliyor. Mantık ilmi diye bir şeyden haberiniz mi yok. Elbette benim yakınım, oğlum, kızım veya akrabam da bu üniversitede okuyacak. Nitekim öğrencisi olan arkadaşlarımda var ve bilgileri içerden de alıyoruz merak etmeyin.

Kısaca sözü fazla uzatmak istemiyorum. Maalesef değerli okuyucumuzun hakkımızdaki eleştirilerine katılmam veya dikkate almam mümkün değildir. Abdullah Gül Üniversitesi ile ilgili eleştirilerim daha doğrusu sayın rektör ile ilgili düşüncelerimde eleştirimlerimde değişmemiştir. Dediğim gibi şahsi olarak herhangi bir şey söylemem belki de insan olarak mükemmel bir insandır Eyvallah. Fakat Kayseri’ye bir katkısı bir etkisi olmamıştır bundan sonra da olacağa benzemiyor. Bunu sakın sadece benim fikrim olarak da düşünmesin sayın okuyucumuz. Şehrin birçok ortamında özellikle de eğitim ortamlarında benzer şeyler konuşuluyor ve dile getiriliyor.

Okuyucumuz yazarlar ölçüyü bilmeli çok üzgünüm diye bitirmiş. Maalesef değerli okuyucumuz bende üzgünüm bu yazıyı yazdığım için ama. Sizin yazdığınız satırlar benim yazdığım gerçeklerin üstünü örtmeye yetmemiş. Bilakis belki de bu konuyla çok da alakası olmayan okuyucularımızın da dikkatini çekip mesele üzerinde düşünmesine vesile olur ve bir hayra da vesile oluruz diye düşünüyorum. Vesselam.