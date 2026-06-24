‘Allahu Ekber’den ‘Tanrı Uludur’a; Ezan-ı Muhammediyye'nin Hikayesi

Peygamber Efendimizin müezzini Hz. Bilal, O’nun vefatından sonra, bu ayrılığa dayanamamış ve Medine’yi terkedip Şam taraflarından bir yerde yaşamaya devam etmişti. Bir gün rüyasında Efendiler Efendisini görünce uzun yıllar süren hasretine son verip Medine’nin yolunu tutmuştu. Efendiler Efendisi, Hz. Bilal’e, “Yetmedi mi bu ayrılık Ey Bilal. Bizi ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi” diye Hz. Bilal’i çağırınca, Mescid-i Nebevi’nin ilk müezzini Bilal yeniden Medine’ye geliyor ve hemen Efendisinin yanına koşuyordu. Hz. Bilal’in geldiğini gören Müslümanlar büyük bir sevinçle kendisini karşılamışlar ve kendisinden ezan okumasını istemişlerdi. Fakat Hz. Bilal Resulullah’ın olmadığı bir Medine’de ezan okumak istemedi. Ancak Onun geldiğini öğrenen Hz. Hasan ve Hüseyin, dedelerinin müezzini, çocukluklarında gür sesiyle Medine’yi ezanlarıyla inleten Hz. Bilal’in yanına koşmuşlar ve onlarda kendisinden ezan okumasını istemişlerdi. Bu istek, geri çevirilemeyecek, reddedilemeyecek bir istekti. Hz. Bilal Mescid-i Nebevi’de ezan okunan yere çıktı ve yeniden Medine semalarında sesi yankılandığında, tüm Medine sanki derin bir uykudan uyanmış gibiydi. Herkes bu ezan sesiyle Peygamber Efendimizi hatırlayarak hemen Mescid-i Nebevi’ye koştu. Medine yeniden Efendiler Efendisinin günlerinde olduğu gibi şenlendi. Mescid-i Nebevi bambaşka bir havaya büründü. Tüm Medine yıllar sonra Hz. Bilal’in yeniden gelişine seviniyordu. Hele birde o muhteşem sesiyle okuduğu ezanı yeniden duyabilmek tarifsiz bir mutluluktu. Daha sonra Hz. Bilal yine Medine’den ayrılacak ve Şam yakınlarında vefat edecektir. Bugün O büyük sahabenin kabri Şam’da bulunuyor.

Tarih kitaplarında geçen bu olayı her okuduğumda, dinlediğimde veya anlattığımda her zaman gözlerim yaşarır. Hz. Bilal’in, Efendiler Efendisine olan bağlılığını düşünürüm. O’nun olmadığı Medine’de bir daha ezan okumam diyerek Medine’den ayrılıp gurbette yaşamayı seçen Hz. Bilal’in anlamlı hikayesi. Peki Hz. Bilal’in bu hikayesinin yüzlerce yıl sonra yaşanacaklarla ne ilgisi var denebilir. Mesele şu ki; Müslümanların 1450 yıldır ezana bakışları aynen Hz. Bilal’ın bakışıdır. Kabe’de, Mescid-i Nebevi’de dinlenen bir Ezan-ı Muhammediyye’nin kıymetini ve lezzetini oraya gidip ziyaret yapmayanların anlaması mümkün değildir. Yıllarca ezan sesine hasret yaşayan Nazım Hikmet gibi bir şahsiyete bile Ezan şiirini yazdıracak kadar önemlidir Müslümanların ezanı.

İslam tarihinin bu müstesna olaylarını tarih kitaplarından ve hadis kitaplarından öğrenmek isteyenler okuyabilir. Açıkçası zaten herkes ilgisi ve alakası yönünde işlerle meşgul oluyor. Hz. Bilal’in bu olayını niçin anlattım peki. Bilenler bilir. Bu ay çok önemli bir olayın yaşandığı bir zamandır. Tarihler 16 Haziran 1950’yi gösterdiğinde Anadolu’da ve Türkiye sınırları içerisinde 18 yıldır devam eden Ezan-ı Muhammediyye yasağı kaldırılmış ve ezan aslına uygun olarak yeniden okunmaya başlanmıştır. Bu sadece ezanın “Tanrı Uludur” nidalarından “Allahu Ekber”e çevrilmesi hadisesi değildir. Bir milletin 1000 yıllık tarih ve medeniyet birikimine vurulan prangaların kırılması meselesidir.

Cumhuriyet elitleri, Osmanlıdan sonra yeni kurulan rejimin istikametini, Devlet-i Aliyye’nin aksine tamamen tüm kurum ve kurallarıyla batıya doğru çevirmek istediler. “Bu sadece basit bir coğrafya tercihi değildi. Bu bir medeniyet tercihi idi.” Tercihlerini batıdan yana kullanan hatta bu konuda binlerce canı yakacak kadar da ısrarcı olan bu elitlerin hedeflerindeki en önemli hedeflerinden birisi de ezan olmuştur. Bunun dışındaki, devrim kanunları ve devrim uygulamaları denen icraatlar ise başka yazıların konusu olduğu için o konulara girmiyorum. Bu medeniyet tercihi, yaşamdan, mimariye, müzikten, sanata, ekonomiye ve hatta dini tercihlere kadar sosyal yaşamın bütün alanlarını kapsıyordu. Batının materyalist, seküler ve laik yaşam tarzını benimseyenler için İslam’ın yüzyıllar boyu devam ettirdiği ve Peygamber Efendimizin ve sahabelerinin üzerinde hassasiyetle durduğu, gözbebeği uygulamalarda nasibini alıyordu. Bu uygulamalardan onlarcası kimseye sorulmadan yukardan dikte yoluyla hayata geçiriliyor. Yüzyıllar boyu bu millete bu ümmete binlerce insan yetiştirmiş kurumların bir bir kapılarına kilit vuruluyordu.

Bunlar içinde en önemlisi belki de yazının değiştirilmesi ve Ezanın arapça aslı yerine bir ucube haline getirilen ve adına Türkçe denilen kelimelerle okunmasıydı. Bu Türkçe ezan denilen ucubenin tamamını çeşitli sosyal medya videolarından izlemek mümkün. Bugün o dönemin bu uygulaması niçin yapılmıştır diye sorulduğunda, insanlar ne söylendiğini anlasın diye bu işler yapılmıştır diye züğürt tesellisi bir savunma duyarsınız. Oysa amacın burada ezanı anlayıp anlamama olmadığını herkes gayet iyi bilir. Asıl amaç bir milletin ruhuna işleyen bir sesi kesmekti. Bunu 18 yıl başardılar. Fakat 18 yıl sonra millet ilk bulduğu fırsatta bu işyeri yapanları yerin dibine soktu ve inancına, imanına ve ezanına sahip çıktı.

Nitekim, İsmet İnönü hatıralarında açık bir itirafta bulunuyor: “Harf devrimini yapmamızın sebebi, insanların geçmişle olan bağlarını, yani İslam’la olan bağlarını kesmekti. Bundan sonra yetişecek nesilleri de biz yetiştireceğimiz için birkaç nesil sonra milletin İslam’la olan irtibatı kesilecekti.” Bu sözler aslında neyin ne olduğunu hiçbir şüpheye mahal bırakmadan açıklıyor. Ama bu cumhuriyet elitlerinin unuttukları veya hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da, “Göklerden gelen bir karar olduğu”. Göklerden gelen kararın önünde hiçbir gücün durma şansının olmadığını hiçbir zaman hesaba katmadılar. Ve her zamanda en büyük tokadı o göklerden gelen karardan yediler.

İşte Ezan-ı Muhammediyye’nin aslına uygun okunmasının hikayesinde de böyle bir göklerden gelen karar olduğuna inanıyorum. 1950’nin şartlarında böyle bir kararın alınmasının zorluğunu bir düşünelim. Demokrat Parti daha yeni iktidara gelmiş ve bir ay sonra ilk icraatı ezanın aslına döndürülmesi oluyor. Hatta mason Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın tüm tepkilerine rağmen. Ama rahmetli Adnan Menderes masayı yumruğunu vurup ya bu kararı imzalarsınız ya da benim istifamı imzalarsınız deyince bunu göze alamayan Celal Bayar bu kararı imzalamak zorunda kalıyor. Adnan Menderes’in birçok yanlışları, günahları olabilir. Hangi beşerin günahı yok ki. Ama her şeyi göze alarak imzaladığı bu ezan kararı tüm yaptıklarını gölgede bırakan bir karar olmuştur. Bu yüzden Adnan Menderes’i Türk milleti asla unutmadı. Her ne kadar Amerikan köpeği zalim asker müsveddeleri ve bir kısım bürokratlar tarafından idam edilip şehit edildiğinde ses çıkarmasalar da, bu millet onu kıyamete kadar gönlünde yaşatarak ona olan bu vefa borcunu ödeyecektir. Celal Bayar’ın da sözde idam edilmeme sebebi yaşlı olmasıdır. Halbuki bunun en büyük sebebinin onun bir mason üstadı olduğunu kimse bilmez ve merak da etmez.

İşte ezanın bu ilginç tarihi ilgili daha çok şey yazılıp, söylenebilir. Ama hiç unutmayalım Ezan Müslümanlar için en büyük semboldür. Bazı kuş beyinlilerin ifade ettiği gibi onun dili ve ırkı olmaz. Ezanın okunacağı tek bir dil vardır o da Arapçadır. Kimseyi Müslüman olmaya zorlayamayız elbette. Ama tüm isteğimiz kendilerini ilgilendirmeyen bu tür inanç konularında, bir inancı olmayan veya hayatlarında caminin yolunu, namazın zevkini yaşamayanların bizim bu inanç değerlerimize burunlarını sokmalarıdır.

Birileri materyalist, pozitivist, seküler ve laik bir yaşam tarzını benimseyebilir. Buna kimsenin itirazı yok. Zaten bugüne kadar da itiraz eden olmadı olmaz. Materyalizmin tüm şekillerine bugün batıda deve dişi gibi tepkiler yükselirken, insanlar fevç fevç inanç değerlerine koşarken bizim içimizde hala daha materyalizm propagandası yapılması neyle izah edilebilir.

Bu kelimenin tam anlamıyla, inançsızlığa kılıf bulmak için ezanı, kitabı, Peygamber Efendimizin Siyer-i Nebisini, hadisleri kullanarak yürütülen fitne ve fesat çıkarma çabalarıdır. 100 yıldır Müslümanların dokunulmayan hiçbir kutsal değeri hemen hemen kalmadı. Buna rağmen Müslümanlar edeb ve adablarını koruyorlarsa bu korktuklarından, çekindiklerinden değil, efendiliklerindendir. Bunu kimse aklından çıkarmasın ne eski Türkiye, ne de eski Müslümanlar artık yok. Ne kadar büyük olumsuzluklar varsa da, şu anda Müslümanlar tarihi birikim ve dünyayı okuyabilme anlamında Türkiye’deki sol düşünceden de, Kemalist ve Atatürkçü kesimden de fersah fersah ilerdedir. Bunu ortaya konulan düşüncelerden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu yüzden dünyanın geleceğinde bugün ki tüm olumsuzluklara rağmen İslam’ın nuru olacaktır. Bunun içinde bulunduğumuz olumsuzluklar bizleri karamsarlığa itebilir. Ama unutmayalım ki, ezanın aslına çevrilmesi kararından bir gün önce insanlarımız Türkçe ezan diye bir ucubeyi dinlemek zorunda kaldıkları, karanlık bir dönemi yaşarken nasıl bir ruh hali içinde olduklarını bir düşünelim ve tüm olumsuzluklara rağmen enseyi karartmamak gerektiğini unutmayalım. Vesselam.