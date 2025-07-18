D.Mehmet Doğan Ağabey'in Kültür Mirası Emin Ellerde

12-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında iki gün boyunca Kayseri’de çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı olarak özellikle belirtmem gerekir ki, Türkiye Yazarlar Birliği’nin birbirinden değerli şube başkanlarını Kayseri’de ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Türkiye Yazarlar Birliği 15. Geleneksel Şubeler Toplantısı Kayseri’nin ev sahipliğinde şehrimizde gerçekleştirildi.

Toplantının Kayseri’de yapılacağına nihai karar verildiği son bir aylık süreç içerisinde hazırlıklarımızı büyük bir titizlikte gerçekleştirdik. Maalesef kültür ve edebiyata ilginin çok az olduğu şehrimizde bu önemli bir handikap olsa da eğer niyetiniz halis ise, Yüce Allah öyle bereketli kapılar açıyor ki bunu bizzat yaşayarak görüyorsunuz. Bazı kapıların kapandığı bu tür süreçlerde samimi hareket ettiğiniz takdirde hiç ummadığınız bambaşka bereketli kapılar açılıyor. Nihayetinde 17 farklı şehirden gelecek ve tekrar şehirlerine döndüklerinde Kayseri’nin tanıtımını en güzel şekilde yapacak olan seçkin, kültür ve edebiyat insanlarını ağırlamanın ne kadar önemli olduğunu anlayacak birileri çıkıyor. Bu anlamda Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olarak, Kayseri'nin sanat ve kültür adamı Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İki gün boyunca başkanlarımızı ağırlama konusunda elinden gelen her türlü çabayı gösterdi. Ayrıca sivil toplum dayanışmasının en güzel örneklerinden birisini göstererek bizlere toplantı için kapılarını sonuna kadar açan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’ne de hassaten sonsuz teşekkür etmek boynumuzun borcudur. Gerek Şube Müdürü Atabay Çelik hocamız gerekse diğer çalışanlar ellerinden gelenin fazlasını göstererek toplantımızın çok hoş bir ortamda gerçekleşmesini sağladılar. Yine Hasene Derneğimiz de toplantı için gayret gösteren sivil toplum kuruluşları arasındaydı. Tabii ki Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve Ahmet Taş hocamın gayretlerini de dile getirmek bir vefa borcudur.

Gelelim toplantıya; toplantımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın basın toplantısı ile başladı. Başkanımız basın toplantısında çok önemli ve değerli mesajlar verdi. Bu mesajlar gerçekten kültür ve edebiyat dünyamız açısından çok önemli ve değerli mesajlardı. Daha sonra toplantıda vurguladığı husus da bizler için her ne kadar hüzünlü olsa da önemliydi. Başkan bu toplantının Kurucu ve Şeref Başkanımız Mehmet Doğan ağabeyimizin olmadığı ilk toplantımız olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Gerçekten üzüntü verici bir durumdu. Neredeyse yarım asra yaklaşan geçmişiyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin bugünlere gelmesinde merhum Mehmet ağabeyin katkısı ve emeği asla inkar edilemez. Bazı zamanlar neredeyse tek başına mücadele eden ortaya koyduğu eserlerle adeta Türkçenin ayakta kalmasını sağlayan ülkemizdeki belli başlı insanlardan birisiydi.

Türkiye Yazarlar Birliği Türkiye’nin kültür ve edebiyat hayatında son 50 yılda oynadığı büyük rolle tarihte hak ettiği yeri almıştır. Mehmet Doğan ağabey 70’li yılların o çalkantılı dönemlerinde kaleme aldığı eserlerle Müslüman Türk gençliğini ayakta tutan isimler arasında yer aldı. Yazmış olduğu küçük ama etkili “Batılılaşma İhaneti” kitabı, o güne kadar pek fazla dillendirilemeyen ve son 200 yılımıza damgasını vuran hususları bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyordu.

D. Mehmet Doğan ağabey gerek genel başkan olduğu dönemlerde gerekse daha sonra şeref başkanı olarak Türkiye Yazarlar Birliği ile bağını hiç koparmadı. Ben artık emekli oldum köşeme çekilip dinleneyim moduna hiç girmedi. Son anlarına kadar yazmaya, düşünmeye ve bu ülkeye katkı sağlamaya devam etti. Hasta yatağında bile Türkiye gündemini takip ederek cevap verilmesi gerekenlere hak ettikleri cevapları veren asla pısırıklık ve korkaklığı aklının ucundan bile geçirmeyen kişiliği ile bizlere de örnek oldu.

Toplantıda Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan bütün bunların yanısıra, Türkiye Yazarlar Birliği’nin önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığı 50. yıl etkinlikleri ile ilgili de çeşitli bilgiler verdi. Bütün şubelerin 50. yıl etkinliklerine hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Önümüzdeki yıl da özellikle “Batılılaşma İhaneti” kitabını merkeze alan programların yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda şube olarak okul dönemi kapanmadan istişarelerimizi gerçekleştirmiş ve İnşallah okullar açılınca “Batılılaşma İhaneti” kitabını, İlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonundaki arkadaşlarla birlikte kitap tahlili şeklinde ele almayı planlamıştık. İlim Hikmet Vakfı Öğretmen Komisyonunun kitap tahlili çalışması yıllardır devam ediyor ve gerçekten oturmuş bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Onlarla birlikte bu anlamlı projeyi gerçekleştirmek Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olarak bizleri mutlu edecektir. Umarım bu anlamlı çalışmaya farklı platformlardan, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden de destek alarak çok daha geniş kapsamlı bir program olarak gerçekleştirebiliriz. Bunun yanı sıra genel başkanımızın bahsettiği diğer hususlar ve 50. yıla özel projelerle ilgili de çok farklı fikirleri hayata geçirmek için istişarelerimize devam ediyoruz.

Toplantının gündem maddelerinden birisi de “Yapay zeka kullanımı ve bunun kültür ve edebiyat çalışmalarını nasıl etkileyeceği ile ilgili konu başlığıydı. Bu konuda da çok kıymetli fikir istişareler yaşandı ve oluşan genel kanaat, yapay zeka ne kadar mükemmel bir takım metinler ortaya çıkarsa da bu asla bir insanın düşüncelerinden çıkan kıymetli sanat eserleri değerinde olamaz. Yapay zeka her ne kadar insandan daha mükemmel eser ortaya koyuyor gibi gözükse de insanın ortaya koyduklarının yerini tutması asla mümkün değildir. Yapay zekanın insanın verdiği ruhu vermesi mümkün değildir. Şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Fakat yine de yapay zeka konusundaki çalışmalara uzak kalınmaması ve takip edilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda şubeler düzenledikleri programlarla ilgili sunumlar yaptılar. Kayseri Şubesi olarak hazırlamış olduğumuz yaklaşık 10 dakikalık kısa film gösterimini gerçekleştirerek son 4 yıllık süreçte yapılan programların, etkinliklerin ve ziyaretlerin kısa bir özetini sunmuş olduk.

Daha sonra Kayseri’nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretlerini ve Kayseri’nin tarihi yönlerini üyemiz ve Kayseri Gündem Gazetesi sahibi Osman Gerçek anlattı.

Ardından Talas Belediyemizin yaptırmış olduğu Sahaflar Çarşısı açılışına başta Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan olmak üzere tüm il başkanlarımız katılarak destek verdik. Burada genel başkanımızın verdiği mesajlarda oldukça önemliydi. Kitap dostu bir belediyeciliğin önemine vurgu yaptı. Buradaki anlamlı açılışın ardından tarihi Yaman Dede evinde yapılan akşam sohbetinin tadına doyum olmadı. Burada özellikle İstanbul Şube Başkanımız Mahmut Bıyıklı’nın anlattığı ve yaşanmış kısa hikayeler çok büyük bir ilgiyle takip edildi. Bunun yanında genel başkanımızda güzel mesajlarla bu ortama katıldı. Ayrıca diğer şube başkanlarımızdan ve bizim üyelerimizden de şiirleri ile katkıda bulunanlar oldu. Bekir Oğuz Başaran ağabey ve Abdullah Altınsoy okudukları şiirlerle geceye renk kattılar. Ardından da katılım sağlayan şubelerimize sertifika takdimi gerçekleştirildi. Bunlar arasında Konya şubemize geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalardan dolayı üstün hizmet belgesi verildi. Bu da önümüzdeki yıllar bizlere bir teşvik anlamı taşıyordu.

Programın son gününde gerçekleşen Talas’ın tarihi mekanlarındaki ziyaretler ve Somuncu Baba Camiinin ziyaret edilmesi ve Talas Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu nostaljik 302 otobüs ziyaretlere renk katan hususlardı. Son olarak Zincidere Mesire alanının gezilmesi ile 2 günlük Kayseri programımız sona ermiş oluyor.

Programın sonunda organizasyonla ilgili gerek genel başkanımızın gerekse diğer şube başkanlarımızın iyi dilekleri ve mutlulukları bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Elbette organizasyonda ufak tefek aksaklıklar oldu. Bunları da not aldık ve bundan sonraki organizasyonlarda bizlere tecrübe olacaktır diye düşünüyorum.

Böylece Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri’de Mehmet Doğan ağabey olmadan ilk toplantısını gerçekleştirdi ve birlik ve beraberlik içinde olduğunu aynı zamanda Mehmet Doğan’ın mirasına sahip çıkıldığını da göstermiş oldu. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğimiz belki de en büyük gücümüz olacaktır. Değerli Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın Başkanlığında 50. yılımıza yakışan projeler ve etkinliklerin gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Mehmet Doğan ağabeyin 50 yıla varan mücadelesine yakışan bir birlik ve beraberlik ruhu oluşmuş durumda. Ve çoğu zaman çeşitli arkadaşlara söylediği “Ne olacak bu Kayseri’nin hali” sözü da artık tarihe karışmış oluyor. Kayseri’deki bu anlamlı tabloyu görseydi eminim ki o da çok mutlu olurdu. Bunu 2 yıl önce yapmış olduğumuz “Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak” Bilgi Şöleninde göstermiş ve o programdan da çok mutlu olmuş Kayseri’ye dair çok anlamlı ve değerli mesajlar vermişti. Hatta İstanbul’un fethine giden yolda, yapı taşlarını döşeyen manevi mimarların nasıl Kayseri ile irtibatlı olduklarını çok güzel ortaya koymuştu.

Bu duygularla şunu ifade etmek istiyorum ki bütün bu gelişmeler ve geçtiğimiz hafta Kayseri’de yapmış olduğumuz Şubeler Toplantısı Türkiye Yazarlar Birliği için çok önemli ve kıymetli olmuştur. Önümüzdeki on yıllara daha güvenle bakabileceğimizi göstermiştir.

Bu vesile ile toplantımıza katılan tüm başkanlarımıza ve genel merkezimizden bizlere destek veren katkı sağlayan tüm dostlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi daim etsin duası ile Vesselam.