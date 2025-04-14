Erciyes Üniversitesi'nde 'krize sokan' Otopark Karmaşası

Türkiye’nin sorunlarının çözümü yerelde insiyatif almasını bilen yöneticiler diyoruz ya gerçekten bunun ne kadar doğru olduğunu bugün bir kez daha yaşayarak gördüm. Basit bir otopark meselesinin bile nasıl içinden çıkılmaz hale getirildiğini ve vatandaşın beklemek zorundasın, istersen bekleme yapacağın bir şey yok durumuna nasıl düşürüldüğünü ve şikayet merci olarak CİMER’i arayın diye kolayına kaçıldığını bizzat gördüm. Ne demek ya, sen görevinin icabını yerine getirme sonra CİMER’e yaz. Hani Cumhurbaşkanlığı makamı senin otopark sorununu da çözer ya. Evet durum bu hale geldi maalesef. Basit bir otoparktan çıkmak için 2 saat zaman harcanır mı. Harcanıyor. Ama ben uyanıklık yaptım 45 dakika harcadım peki nasıl yaptım bunu. Arabamın zarar görmesine aldırış etmeden kaldırımın üstüne çıkıp oradan geçtim ve güvenlik görevlilerine de göstere göstere bakın kaçmıyorum tam 1 saat bekledim bir 1 saat daha bekleyemem diyerek çıktım. Orada bulunan vatandaş ben oradan ayrıldıktan sonra hala daha otoparktan bir çıkıp yolu arıyordu. Evet durum bu. Bu girişten sonra niçin bunları anlattım onu ifade edeyim.

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde önceden randevumuz olduğu için sabah saat 9.30’da, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesine gittik. Zor da olsa otoparkta yer bulduk. Hastanedeki işlemlerimizin ardından saat 10.00 gibi yeniden çıkış için arabamıza yöneldik. Fakat Erciyes Üniversitesi otoparkını bilenler bilir. Çocuk Hastanesi bir uçta, çıkış kapıları bir uçta. Çıkışa yöneldik ama ilerlemek ne mümkün. Tam 45 dakikada 50 m. ilerledikten sonra. Baktık ki olacak gibi değil. Hanım arabadan indi, bu metrelerce devam eden kuyruğun bir sebebini araştırmak istedi. Kuyruğun en ucunda elbette ki çıkış gişeleri vardı. Fakat o kadar yavaş ilerliyor ve iki tane gişe olduğu için ve aralardan da giriş çıkışlar, aralara girmeler yaşandığı için vaziyetin vahim olduğunu ve daha 1 saatten fazla beklemek zorunda kalacağımızı söyledi. Bu haberi alınca benim sinirlerim iyice bozuldu. Sağ tarafta ana yolun kenarında bulduğum bir boşluğu kullanarak kaldırımın üzerine çıktım arabamın zarar görmesini falan gözüm görmüyordu artık. Kaldırımın üzerinden atlayıp ana yola geçtim. Dönüp güvenlik görevlilerinin yanına vardım. Bakın kaçmıyorum ama bu rezaletin de başka bir çıkış yolunu bulamadığım için böyle davrandım. Bir otopark 40 lira olur ve aldığı bu 40 liranın hakkını veremezse orada vatandaşın kendine göre yollar bulacağını ifade ettim. Elbette biraz sinirli ifade ettim. Fakat güvenlik görevlileri, sinirlenmememi, yapacakları bir şeyin olmadığını ifade ettiler. Kime nasıl şikayet edeceğimi sorunca da, İlahiyat Fakültesi bahçesinde caminin karşısında İşletme Şirketine şikayet edebileceğimi söylediler. Artık otopark esaretinden kurtulmuştum doğruca şirketin binasına gittim. Aynı kızgınlık ifadelerini onlara da yansıttım. Onlarda ellerinden bir şey gelmediğini müdürü çağırdıklarını ifade ettiler. Neyse müdür bey geldi dilekçe yazabileceğimi ifade etti. Bende bir şirkete hitaben bir de Rektörlük makamına hitaben iki dilekçe yazıp teslim ettim. Şirket yetkilisine niçin 2 tane gişe olduğunu rahatlıkla beş veya altı tane gişe açıp bu trafiğin engellenebileceğini ifade edince bir başka acayip bir cevapla karşılaştım. Üç veya dört aya kadar otopark yıkılacakmış o yüzden yeni gişe açılmıyormuş. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Özrü kabahatinden büyük denir ya. Peki bu en az üç ay vatandaş ne yapacak dediğimde ise hiçbir cevap veremedi kendisinin karar verici pozisyonda olmadığını ve rektörlüğü işaret etti. Oraya dilekçe vermek için Erciyes Üniversitesi Rektörlük binasına gidip dilekçemi ve otoparkın durumunun berbat olduğunu ifade ettim. Ve bir de bakın rektör değil sadece rektör yardımcılarından birisiyle görüşüp bizzat bu durumu iletmek istediğimi ilettim. Fakat ne hikmetse muhatap bulamadım. Talebim kabul edilmedi toplantı olduğu söylendi. Yetkililerin klasik mazeretidir toplantı var. Müdür toplantıda. Neyse bu da önemli değil fakat bir otoparktan çıkışın 2 saat sürmesi Kayseri Erciyes Üniversitesi için utanç vesilesidir. Acaba kar yağışı vardı bugün bu yüzden mi sıkıntı oldu diye düşündüm fakat şirket yetkilisinin bu sıkıntının her Pazartesi yaşandığını söylediği aklıma geldi. Yani vatandaş bunca sıkıntıyı yaşayabilir. Önemli değil. Erciyes Üniversitesi 40 liradan otoparkta para basmaya devam etsin ama hizmete gelince yok hizmet yok.

Evet biraz sınırlı bir şekilde güvenlik görevlilerine oradaki şirket görevlilerine durumu ilettim ama vatandaşın halinin nice olduğunu biraz düşünsünler istiyorum.

Ey Erciyes Üniversitesi yetkilileri çözüm üretemiyorsanız size çözüm üretecek bu konuda ne yaparsanız vatandaşın sıkıntısını bir nebze de olsa rahatlatırsınız akıl vermek istiyorum naçizane. Bakın Çocuk Hastanesi ve Çocuk Acil hastanenin bir ucunda oraya ulaşmak için uzun bir yolu geçiyorsunuz. Sonra işiniz bitince Çocuk acilden veya Çocuk hastanesinden çıkmak yani otopark çıkışına ulaşmak için o geçtiğiniz en az 300 metrelik yolu yeniden arabanızla dönüyorsunuz. Bu arada tabii yer arayanlar, oradan oraya geçmek isteyenlerle karşılaşmak, otopark aralarında sıkışmaların, kilitlenmelerin olması gayet normal hale geliyor. Bunu önlemek için Çocuk hastanesinin karşısına yani insanların bir baştan bir başa katettiği yolu çıkmak için yeniden aşmalarına sebebiyet vermeden oradan bir çıkış verip sadece Acilin önündeki iki çıkış kapısında yığmak yerine bu diğer açılacak çıkış kapılarına yönlendirmeniz gerekiyor. Bu işin geciktirilecek bir tarafı yok. İnsanlar mağdur ve burunlarından soluyorlar haklı olarak. Aynı otoparkı öğretim üyeleri de kullanır ve bir hastaneden çıkmak için 2 saat beklerlerse belki o zaman vatandaşın sıkıntısını anlayabilirler.

Ve görevlilerin şu tavrı da çok komik. Şikayetiniz varsa CİMER’e yazın. Yahu CİMER’e yazacaksam siz niye varsınız burada. Ben kaldırımdan arabamı atlatınca güvenlik kabininden bilmek kaç kişi üzerime geldi. Yahu sıkıntıda olan vatandaşın üzerine yürüyeceğinize araçların birbirine girmesi ve otopark çıkışının iyice keşmekeş olmaması için bir önlem alsanız ya bari. Bunu yapmak da güvenlik işine dahil değil mi Allah aşkına. Vatandaşı ceza ile tehdit etmek en kolay yolu. En kolay yolu seçmek yerine sorumluluğunuzu bilip işinizi yapmaya çalışsanız ya.

Vatandaş sinirlenmiş, arabaya ceza yazmaya kalkmalar. Sinirlenmeyin, sesinizi yükseltmeyin beyefendi sözleri. Evet insan sinirlenince bir arabanın içinde 1 saat otoparktan çıkmayı bekleyince insan sinirlenir diye düşünüyorum. Bu vatandaşa ceza yazarım haaaa demek bir şey ifade etmiyor hatırlatmak isterim.

Hasılı Erciyes Üniversitesi otoparkı, vatandaş için kriz haline gelmeden, insanlar canından bezdirilmeden bir çözüme kavuşturulmalı. Bunun en acil çözümü de hatta bugün bile geç. Hemen birkaç tane çıkış turnikesinin yerleştirilmesidir. Bunu yapmanın hiçbir zorluğunun hele hele maddi zorluğunun hiç olmadığını düşünüyorum. O otoparkın bir günlük hasılatı ile değil birkaç en az on turnike yapılabilir.

Kayseri’nin bu sürekli rant elde etme, para kazanma hırsı ne olacak bilmiyorum. Türkiye’nin en çok katlı binalarına sahip olmak övünme göstergesi değil bunu etkili yetkililerin anlaması gerekiyor. Burada da şu rant hesabı, üç kuruşun hesabını yapmayın lütfen. Bugünden tezi yok. En az 4 turnikenin daha hizmete girmesini takip edeceğim. Bir hafta sonra tekrar gidip bu otoparkın aynı durumda olduğunu görürsem bu sefer evet CİMER’e yazacağım ama dilekçeyi bizzat götürüp ben teslim edeceğim.

Şu utanca bakalım. Kayseri Erciyes Üniversitesindeki otopark sorununu çözecek merci Cumhurbaşkanlığı makamı öyle mi. Eğer öyleyse bu utanç bize yeter. Vesselam.