Karayolu ile Kutsal Topraklara

Mekke ve Medine iki müstesna şehir. Birisi Kabe-i Muazzama’ya ev sahipliği yaparken diğeri de Peygamber Efendimiz aleyhisselama ev sahipliği yapıyor. 2016 yılında Medine Uluslararası Türk Okulu’nda başlayan ve 2021 yılında Tebük Uluslararası Türk Okulu’nda sona eren, Suudi Arabistan’daki öğretmenlik maceramın en müstesna zamanları Mekke ve Medine’de geçti. Özellikle Medine’nin benim için yeri bir başkaydı. 4 yıl boyunca her karışını arşınlamak için büyük çaba gösterdiğim bu şehirden ayrılmak zor olmuştu. Özellikle yıllar boyu Peygamber Efendimizin dizinin dibinde kaldıktan sonra ayrılmak zor gelmiş ve en kısa zamanda gelmek ümidini taşıyarak buradan ayrılmıştık. Fakat bu ayrılık o kadar da kısa olmadı.

2021 yılından 2026 yılı Temmuz ayına kadar dönmek mümkün olmadı. Geçtiğimiz Temmuz ayında bir buçuk aylık bir umre ziyareti yapmak ve yeniden Medine’ye ve Mekke’ye kavuşmak nasip oldu. Bu tarihten sonra da ikinci gelişin nasıl olacağı ile ilgili planlar yapmaya başlamıştım. Ve Allah nasip etti, yarı yıl tatilinde karayolu ile Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ı geçerek karayolu ile yeniden kutsal topraklara umre için ulaşmak mümkün oldu.

YOLCULUK BAŞLIYOR

Yolculuk kararını aldıktan sonra hazırlıklara başladım ve nasıl bir güzergahtan gideceğim konusunda kısa bir plan hazırladım. Buna göre Suriye’de daha önce tanıştığım ve orada çok güzel bir şekilde bizi ağırlayan Hüdayi Vakfı Suriye Sorumlusu Nurlan kardeşi arayarak ne zaman geleceğim ile ilgili bilgi verdim. O da her zaman ki misafirperverliği ile her zaman beklediğini söyledi. Kayseri’den başlayan yolculuğumuzda yola çıktığımız tarihte Pınarbaşı, Sarız yolu karla kapalı olduğu için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden yani Cilvegözü sınır kapısından çıkmak üzere buraya doğru hanım ve oğlum Muhammed Enes’le birlikte hareket ettik.

Kapıya ulaştığımızda çok yoğunluk yoktu fakat kapıda bulunan görevlilerden doğru bilgiyi alamadığımız için biraz uğraşmak zorunda kaldık. Arabanın içindeki bütün her şeyi indirmek zorunda kaldık fakat daha sonra buna hiç de gerek olmadığını öğrendik. Neyse biraz meşakkatli de olsa eşyaları yeniden arabaya yerleştirip Suriye kapısına vardık. Suriye kapısında çok kalabalık vardı. Suriye vatandaşları Türkiye’den çıkış yapmak için yoğunluk oluşturmuştu. Burada iki saat kadar devam eden işlemler sebebiyle akşam karanlığına kaldık. Kapıdan çıktıktan sonra da bir telefon hattı almak için bir telefoncuya uğradık fakat buradaki işlemde de sıkıntı yaşandı ve işlem bir türlü yapılamadığı için bir saat kadar da burada kaybettik. Burada harcadığımız para ile ilgili de bilgi vermek gerekirse. Araç için 15 dolar ödeme yaptık ve dönüşte de 50 dolar ödeyeceğimiz söylendi. Bu arada kişi başı 25 dolar ödeme yaptık.

Ve yolun bize hazırladığı sürprizi de şimdi anlatacağım. Bu işlemi de tamamlayıp telefona Suriye hattımızı yükledikten sonra Halep’e doğru hareket ettik. Tabii telefon hattı için 45 dolar ödeme yaptığımızı da belirtmem gerekiyor. Fakat telefondaki navigasyon bizdeki programlara hiç benzemiyordu. Sadece bir küçük ve yuvarlak bir kılavuz işareti onun dışında herhangi bir sesli uyarı veya takip maalesef yoktu. Bu yüzden navigasyonu takip etmek oldukça zor oldu. Bunun yanında, Halep’e kadar olan 50 km. yolun ne kadar kötü olduğunu ve gece karanlığında bu yoldan gitmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini yaşayarak gördük. Tek şeritli ve su birikintileri ile dolu bu yolda bir de kasislerin nereden çıkacağını bilemeden yol almak oldukça zordu. Ayrıca neredeyse bir kuyu haline gelmiş çukurlara azami dikkat ederek yol almak ve yoldan bir saniye bile gözünüzü ayıramadığınız bir şekilde yola devam etmek gerçekten çok zordu. Yaklaşık iki saatlik bir yolculuktan sonra Halep’e giriş yapabildik ama karanlıkta şehre mi giriyoruz yoksa başka ıssız bir küçük kasabaya mı giriyoruz çok fark edilmiyordu. Elektrik büyük ölçüde güneş enerjisine bağlı olduğu için gece Halep adeta hayalet şehre dönüyor. Hele hele merkezden uzak mahalleler tamamen karanlığa gömülüyor.

Bu yüzden karayolu ile gelecek arkadaşlara tavsiyem, Halep’te kalacaksanız özellikle gündüz yolculuk edin diye ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü Cilvegözü kapısından Halep’e giden yol gerçekten çok meşakkatli ve zorlu bir yol. Daha önce Suriye ziyaretimde Kilis Öncüpınar sınır kapısından çıkmış ve hemen kapının ardından Azez ve sonra da Halep’e ulaşmak kolay olmuştu. Zorluk olsa da Halep’te kalacağımız yere ulaştığımızda saat 9’u çoktan geçmişti fakat Nurlan kardeşim geç kalsak da bizi beklemiş. Gerçekten önceki ziyaretlerimizde de son ziyaretimizde de çok güzel ev sahipliği yaptı. Bu konuda kendisine ne kadar teşekkür etsem, minnettar olsam azdır.

Hüdayi Vakfı Suriye’de çok güzel hizmetler gerçekleştiriyor. Bildiğim kadarıyla Halep, Şam ve Azez’deki şubelerinde Türkiye’den gelen çeşitli yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye’den gelenlere çok güzel mihmandarlık yapılıyor. Burada çalışan kardeşlerimizde, daha önce Türkiye’de kalan ve Suriye’ye geri dönüş yapan kardeşlerimiz, o yüzden Türkçe konusunda da, anlaşmak hususunda da hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.

Halep’te geceyi geçirdikten sonra sabah tekrar yola çıkmak üzere buradan ayrılıyoruz. Ancak bu arada Halep kalesine de bir uğramak istiyoruz. Halep kalesine önceki gelişte çıkamadığım için bu sefer açık olmasını ümit ediyorum. Nitekim açık olduğunu görünce hemen biletlerimizi alıp içeri giriyoruz. Halep Kalesi gerçekten çok büyük bir alana sahip ve tepenin üzerini çepeçevre kuşatıyor. İçerisinde kazı çalışmaları ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Fakat en önemlisi de buradan Halep’in her tarafı dört bir yanı muhteşem bir şekilde izlenebiliyor. Tabii bu arada Halep’i yukardan izlerken yıkımın boyutlarını da, savaşın izlerini de görüyorsunuz. Eğer yolunuz düşerse Halep kalesine birkaç saatlik vaktinizi ayırın derim. Çünkü buna değecek bir mekan. Biz gezerken burada çalışan Suriyeli gençlerin kendi aralarındaki konuşmalara tanıklık ettik. Buradaki restorasyon çalışmalarına katılan gençler hummalı bir şekilde çalışmaları yapmaya gayret ediyorlar. Dediğim gibi Halep kalesi oldukça geniş bir alanı kaplıyor ve içinde büyük bir tarihi camii de yer alıyor. Şu an ibadet yapılmasa da yapılacak çalışmalarla yeniden faaliyete geçirileceğini düşünüyorum. Görevlilerde Türkiye’den geldiğimizi öğrenince sıcak ve içten bir şekilde karşılık veriyorlar. Ve bu samimiyetle bilet ücretini Türk lirası olarak ödüyorum.

Ve Halep kalesinden Halep Ulu Camii ve Kapalı Çarşı da rahatlıkla görülebiliyor. Kaleden sonra Halep Ulu Camii çevresi ve kapalı çarşısını da gezmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Buralarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Dükkanlar yeniden açılmış ve hayat normale dönmüş vaziyette yani anlayacağınız hayat devam ediyor. Halep Kapalı Çarşısı dünyanın en büyük kapalı çarşısı. Toplam uzunluğu 13 km. yi bulan bu çarşı gerçekten Osmanlı döneminden kalan en muhteşem yapılardan birisi olarak yeniden canlanacağı ve dünya ticaretinin önemli merkezlerinden birisi olacağı günleri bekliyor.

HALEP’TEN SONRA HAMA VE HUMUS

Halep’ten ayrıldıktan sonra yaklaşık 100 km. mesafede Hama bulunuyor. Hama’da bulunan Hicaz Demiryolu İstasyonunu daha önce ziyaret ettiğim için burayı geçiyoruz ve Humus’ta bir başka müstesna mekana ulaşıyoruz. Hama ve Humus deyince hep aklıma baba Esad’ın 1980’li yıllarda yaptığı katliam geliyor. Kendi vatandaşını uçaklarla bombalayarak on binlerce insanı şehit eden baba Esat’ın zulmü aklıma geliyor.

Humus tıpkı Hama gibi savaştan en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor. Hama’nın en önemli mekanlarından birisi de Hama Ulu Camii. Bunun yanında Humus’da bulunan Halid b. Velid Camii ve içerisinde bulunan türbesi de ziyaret etmeye değer yerler arasında yer alıyor. Halid b. Velid Camii savaş sırasında çok büyük zarar görmüş bu sefer ki ziyarette, kapının hemen yanına kurulan bir televizyon ekranından bu caminin nasıl ateşe verildiğini gösteren videolar gösteriliyor. Caminin tamamen yakıldığı ve çok kısa bir sürede bugün ki haline getirildiği anlatılıyor. Humus’taki bu ziyaretin ardından Şam’a doğru yola devam ediyoruz. Şam’da da akşam saatlerinde Şam Emevi camiine girebilir miyiz diye oraya yöneliyoruz fakat Şam’ın merkezindeki trafik o kadar yoğun ki, akşam saatlerinde burada yer bulabilmek mümkün değil. Bu yüzden Şam ziyaretini dönüş seferine bırakarak Şam’da kalacağımız yere doğru hareket ediyoruz.

Şam’da konakladıktan sonra Ürdün kapısına doğru hareket ediyoruz. Şam ve Ürdün sınırı arasında yaklaşık 100 km. mesafe var. Ürdün kapısı Suriye’nin Dera şehrinden hemen sonra yani Dera’dan sonra Ürdün sınır kapısı geliyor. Sınır kapısına ulaştığımızda akşam saatleri yakındı. Fakat Ürdün kapısında bu kadar oyalanacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Burada arabayı ve içindeki eşyalarımızı çok sıkı bir aramaya tabii tuttular. Araba x-ray cihazına girdi ardından da eşyalar girdi. Bundan sonra da görevlileri beklemek zorunda kaldık. Araba için sigorta işlemleri ve pasaport kuyruğu da oldukça vaktimizi aldı. Ürdün Türk vatandaşlarına herhangi bir vize uygulamıyor. Sadece araç için sigorta yaptırmanız gerekiyor bu da yaklaşık 50 dolar civarında bir Ürdün dinarı tutuyor. Bir de telefon hattı almak istedik o da yaklaşık 45 dolar tutunca Ürdün sınırında 90 dolar gibi bir ödeme yaptığımızı söyleyebilirim. Ürdün kapısındaki bu 3 saatlik gecikmenin ardından kapıdan çıkmak nasip oldu. Tabii bu gecikmede Suriye’den gelen bazı araçlarda uyuşturucu ve kokain yakalandığı ile ilgili bilgiler de bu sıkı denetim ve aramanın sebebini öğrenmemize sebep oluyordu.

Böylece akşam saatlerine ulaştığımız sırada sınır kapısından çıkarak Ürdün içerisinde ilerlemeye başladık. Ürdün sınır kapısı ve Suudi Arabistan sınırı arası yaklaşık 400 km. bir mesafeyi kapsıyor. Bu yolculuk sonunda akşam 11 gibi Suudi Arabistan sınırı olan Halid Ammar sınır kapısına ulaşıyoruz. Burada işlemlerin uzun sürmesini beklerken en çabuk ve hızlı geçişimiz Arabistan sınırında oluyor. Araç içindeki bütün eşyaları indiriyoruz fakat eşyalar arabanın yanında kaldığı için yeniden yerleştirmek zor olmuyor. Ve burada eşyaları indirip bindirirken size iş bırakmıyorlar görevliler bu işi kısa sürede yapıyorlar.

Bu arada aracın içerisine bir polis köpeği ile arama yapılıyor ve eşyaları yeniden araca yerleştiriyoruz. Bu da beş on dakika içinde tamamlanıyor. Böylece yarım saatlik bir işlemin ardından Suudi Arabistan’a giriş yapıyoruz. Buradaki ödeme ise sadece araç için 170 riyal tutan araç sigortası oluyor. Daha önceden vizemiz olduğu için kapıda başka bir ödeme yapmıyoruz. Ayrıca telefon hattı almak ihtiyacı da hissetmiyoruz çünkü Suudi Arabistan’ın bu kapısında birçok defa giriş çıkış yaptığımız için buralar bildiğimiz ve yollarına aşina olduğumuz topraklar. Suudi Arabistan’da görev yaparken gerek Kudüs’e giderken gerekse diğer zamanlarda bu kapıya beş on defa gidip geldiğim için bu yollar bildiğim yollar.

SUUDİ ARABİSTAN’DA İLK DURAK TEBÜK

Suudi Arabistan’a giriş yaptıktan sonra ilk durak Tebük şehri. Bir zamanlar karayolu açık olduğu zamanlarda Hac ve umre yolculuklarının en önemli durağı olan Tebük Suudi Arabistan’ın en önemli şehirlerinden birisidir. Sınır kapısı ve Tebük arası yaklaşık 70 km. kadar bir mesafe tutuyor. Bu arada Tebük Uluslararası Türk Okulunda görev yaptığım yıllarda buraya gelip gidişlerimi hatırlıyorum. Tebük ve Halid Ammar sınır kapısı arasında tam 5 tane Hicaz Demiryolu istasyon binası yer alıyor. Buraları gezmek ve görüntülerini çekmek için sayısız defa bu yoldan gidip gelişimi hatırlıyorum. Her ne kadar gece de geçmiş olsam birçok yerinden geçerken o günler hatırıma geliyor.

Bu arada Tebük Uluslararası Türk Okulundan, okulun gelişmesinde büyük emeği ve katkısı olan Rüstem Yıldırım ağabeyi arayıp geldiğimizi söyleyince hemen evine davet ediyor. Ben geç oldu direk otele gidelim desem de kabul etmiyor ve gece geç saat olsa da evine misafir oluyoruz. Rüstem abinin Suudi Arabistan’da görev yaptığım yıllarda da birçok iyiliğini, yardımını görmüş birisi olarak yine kendisinin bu misafirperverliğini görmek beni duygulandırıyor açıkçası. Biraz sohbetin ardından otelimize geçiyoruz. Aslında okulun misafirhanesinin olduğunu fakat bugünlerde okulun Akıllı tahtalarını takmak üzere Türkiye’den ekip geldiğini ve orada onların kaldığını söylüyor. Böylece gece otelimizde kaldıktan sonra ertesi gün sabah yine Rüstem abi ve eşi bizleri evlerinde kahvaltı için bekliyorlar. Buradaki kahvaltımızın ardından Tebük Uluslararası Türk Okulu’nu ziyaret ediyoruz. Burada da Müdür Yardımcısı Şenol Budak hocanın sıcak ve samimi misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyorum. Okulda görev yaptığım günler gözümün önüne geliyor. Tıpkı Medine’de olduğu gibi Tebük’te de birçok hatıramız canlanıyor. Okulu gezerken tam da yeni akıllı tahtaların takılmasına şahitlik ediyoruz. Türkiye’de yıllardır kullandığımız sistem buradaki okullarımıza yeni kuruluyordu.

Böylece Tebük’teki konaklamamızı da tamamladıktan sonra Medine’ye doğru yola devam ediyoruz. Yola çıktığımızda çoktan ikindi olmuştu. Namazı kılıp yola devam ediyoruz. Tebük’e 200 km. mesafede Tayma şehrine vardığımızda akşam vakti oluyor. Burada da akşam namazını eda ettikten sonra artık iyice karanlık çöküyor. Yıllarca bazen haftada bir gidip geldiğim bu yollara yeniden düşmenin verdiği farklı bir duyguyla Tayma’dan Hayber’e doğru yine 200 km.’lik yolu aşıyoruz. Hayber’e varınca hep daha önce olduğu gibi Medine’ye vardık gibi bir his oluşur içimde. Çünkü 170 km. kadar bir mesafe kalmıştır ve bu mesafe gerçekten Arabistan içindeki yollarda çok az bir mesafedir. Akşam saat 11 gibi Medine’ye giriyoruz. Kalacağımız yer olan eve varıyoruz fakat burada bizi bazı sürprizler karşılıyor. Evde daha önce hiç oturulmadığı için farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Eşyalar taptaze yeni ama evin bazı yerlerinde farelerin gezdiğini görünce rahatsız olmamak mümkün değil elbette. Fakat o gece mecburen orada kalıyoruz ardından ertesi gün başka bir kalacak yer aramaya başlıyoruz. Bu arada yarı yıl tatili olduğu için otellerin neredeyse tamamı dolu ve Medine’de oteller çok pahalı. Bu yüzden Mescid-i Nebevi’nin biraz uzağında otel bakmak gerekiyor. Yakın oteller hem dolu hem de pahalı fiyat veriyor. Bu arada akşam saatlerinde daha önce olduğu gibi Mescid-i Nebevi’nin pırıl pırıl yanan minarelerinin etrafından geçmek ve mescidin etrafını dolaşmak insanı eski günlere götürüyor.

Her akşam oğlumun tahfiz halkalarındaki Kur’an-ı Kerim dersi için gelip gittiğimiz zamanlar aklıma geliyor. Bu anlamda da Mescid-i Nebevi insanların buluşma yeri olarak ilk yapıldığı günden beri Müslümanlara hizmet vermeye devam ediyor. Ertesi gün yerleştiğimiz otelde iki gün kaldıktan sonra, hanım bizim Türklerin işlettiği bir pansiyonu buluyor ve oraya gitmeye karar veriyoruz. Kaldığımız bu otel Uhut yolu üzerinde olduğu için Mescide biraz uzak mesafedeydi ve bu yüzden günlük 350 riyal ödeyerek kalabildik. Yakın otellerde bu fiyat günlük 600 riyallere kadar çıkabiliyordu.

Bundan sonra buradaki Türklerden olan Arif Camcı ağabeyin işlettiği Kuba yolu üzerindeki pansiyona geçiyoruz. Burada günlük 200 riyal olan oda fiyatıyla kalmaya başlıyoruz. Beş günlük Medine’den kalışın ardından umre ziyaretini yapmak üzere Mekke’ye doğru yola çıkma hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabii bundan önce 5 günlük Medine günlerinden de biraz bahsetmek gerekiyor. Mescid-i Nebevi’de kıldığım namazlarda hep önceki yılları hatırlıyorum. Oğlumun gittiği tahfiz halkalarını ziyaret ediyoruz. Hocalarını buluyoruz. Abdussselam hoca ve İbrahim Kerimullah hoca aynı yerlerinde ders vermeye devam ediyorlar. Burada yine bir akşam namazı vaktinde hasret gideriyoruz. Hala bekar olduklarını öğrenince üzüldüğümü söylüyorum. Abdusselam hoca Türkiye’den evlenmek istediğini söyleyince gülüşüyoruz. Her hocamızda Türkleri çok seven ve birçok Türk öğrenciyi ders halkalarında okutan Mescid-i Nebevi’nin eğitimcilerinden ikisi. İkisi de doğudan gelip yerleşmiş birisi Myanmar’dan diğeri de Bangladeş’ten gelip burada okuyup burada kalmışlar.

Tabii bu arada Medine’de Türklerin uğrak yerlerinden birisi olan Milli Görüş Oteli’nden de bahsetmeden olmaz. Tam adı Mercan Medine oteli olarak geçiyor. Medine’de kaldığım süre içinde yine birkaç kez uğrayıp sohbet ettiğim bir mekan. Buranın görevlileri Kayserili hemşehrimiz Hacı Musa ve İbrahim kardeşim her zamanki sıcakkanlılıkları ile misafir ediyorlar. Yine burada görev yapan ve öğrencimiz olan Hikmet’in misafirperverliğini de zikretmeden geçemeyeceğim. Milli Görüş Oteli uzun yıllardır Medine’de buraya gidip gelen umrecilerin, hacıların adeta bir uğrak yeri. Medine’de yaşadığımız zamanlarda özellikle Ramazanlarda akşam namazının ardından gelip cam bardakta çay içtiğimiz ve ardından teravih namazına geçtiğimiz, sıcak sohbetlerin edildiği bir mekan olarak hep hatırlamaya devam edeceğim bir mekan. Bu arada Medine’ye gelenlerin başka yerlerde de kalsalar gelip yemeklerini yiyebilecekleri çok güzel bir yemekhanesi olduğunu da belirtmek istiyorum. Medine’de ve Suudi Arabistan’da yaygın olan fırınlardan da bahsetmek istiyorum. Genellikle şebbate denilen ekmeklerin çıkarıldığı bu fırınlarda bir çeşit mercimek çorbası olan ades çorbası da satılıyor.

Bir ikindi namazı sonrası tanıştığımız ve az da olsa Arapçamızla anlaştığımız iki Suudi vatandaşı genci de anmak isterim. Kısa bir tanışmadan sonra nereden geldiniz, ne zaman geldiniz, nerelisiniz gibi basit de olsa sorularla birbirimizi tanıdığımız ve kısa zamanda ısındığımız iki genç. Burada Mescid-i Nebevi içindeki eğitim faaliyetlerine katıldıklarını öğreniyoruz. Mescid-i Nebevi’nin kendi eğitim müfredatı olduğunu ve kendi içinde önemli bir eğitim faaliyeti yürütüldüğünü bildiğim bu bana normal geliyor. Birisinin adı Ömer’di. Diğeri Talha Muhammed idi. Talha’nın Abha’lı olduğunu öğrenince, ben de oralara gittiğimden, Farasan adasını ziyaret ettiğimden, gezdiğimden bahsedince hayret ediyor. Bu kısa sohbeti küçük bir hatıra ile hatıra fotoğrafı ile tamamlayıp ayrılıyoruz. Tabii telefonlarını kaybetmeyi unutmuyorum. Çektiğim resmi göndereceğimi söyleyerek ayrılıyoruz.

Medine’de bahsetmem gereken bir diğer husus da Medine Uluslararası Türk okulu olacak elbette. Yine okulu ziyaret edip İbrahim Taş hocamla sohbet etme imkanı buluyorum. Öğrenci sayısının giderek artıyor olması beni sevindiriyor. Hendek Okulları’nın okulumuzdaki temsilcisi Nebil Yasa üstadı bu sefer görme imkanı olmuyor. Bu arada daha önce aynı binada komşu olduğumuz ve Cidde Uluslararası Türk Okulunda görev yapan ve geçtiğimiz yıl görevi biten, Muhammed Atamtürk hocamla karşılaşma ve onunla da sohbet etme imkanı buluyorum. Mescid-i Nebevi’de tanıştırdığı ve yıllardır Medine’de yaşayan Ekrem Öztürk hocamıza da kitabımı hediye etme ve sohbet etme imkanı buluyorum. Temmuz ve Ağustos aylarında geldiğimizde bizlere çok yardımcı olan İbrahim Güneş ağabeyin tatil için Türkiye’de olduğunu öğreniyorum ve onunla görüşme imkanı olmuyor. Yine Medine ehli Türklerden birisi olan ve yıllardır burada hacı ve umre ziyaretleri yaptıran Halit Kösekara kardeşimin evine misafir oluyor ve bir süre sohbet etme imkanı buluyoruz.

Yine mescidde tanıştığım bir grup umreci ile ilgili de bazı hususları belirtmek istiyorum. Bir şehirden 6 kişilik bir gruptu galiba. 4 gündür Mescidde yattıklarını söylediler. Bunu kendilerine söylemedim ama yadırgadım doğrusu. Buraya kadar gelip kalacak yer konusunu halletmeyip Mescidde kalmaya çalışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kadar cimrilik yapmayalım. Zaten görevliler Mescidde yatırmıyor. Haklılar yoksa Mescidi otele çeviriyorlar. Bir oda tutup 4 kişi kalmak varken niçin acaba bu kadar cimrilik yapılıyor anlayamıyorum. Her şeyi en ucuza getirme telaşı içinde olmak ne kadar doğru acaba.

MEKKE’YE UMRE ZİYARETİ BAŞLIYOR

Umre için daha gittiğimiz gibi önceden ihramlarımızı giyiyor ve mikat mescidine doğru yola çıkıyoruz. Mikat Mescidi’nin etrafı çok değişmiş, etrafı tamamen açılmış, yeni düzenlemeler yapılmış. Burada ikindi namazını ve ihram namazını birlikte kılıp niyetimizi yapıp Mekke’ye doğru yola devam ediyoruz. Yollar sanki hiç değişmemiş, sanki 5 yıl önce gittiğimiz gibi yine aynı şekilde umreye kendi arabamızla gittiğimiz günler aklıma geliyor. Sayısız defa bu yollardan geçerek Mekke’ye umre için hatta hac için gittiğimiz yolculuklar aklıma geliyor. Her zaman olduğu gibi Suudi Arabistan’ın yolculuk hizmetlerini yürüten Sasco firmasının dinlenme tesisinde duruyor fakat buranın tadilatta olduğunu öğrenince başka bir dinlenme tesisinde namazlarımızı eda ediyoruz. Mekke’ye yaklaşıp saat kulesi görülmeye başladığında farklı bir duygu kaplıyor insanın içini. Kabe’ye ulaşmak biran önce tavaf ve saylarımızı yapma isteği insanın içinin içine sığmamasına sebep oluyor. Otelimizin yerini bulup, otelimize yerleştikten sonra otelden servislerle Kabe’ye gitmek üzere hareket ediyoruz. Bu dönemde Mekke’de de oteller oldukça pahalı. Özellikle yarı yıl tatili hemen hemen bütün Arap ülkelerinde aynı anda başladığı için yoğunluğun çok fazla olduğunu öğreniyoruz. Kabe’de de gerçekten oldukça kalabalık. Kabe-i Muazzama’nın o muhteşem atmosferine atım atar atmaz insanın içini farklı duyguların kapladığını söyleyebilirim. Kabe’ye ilk baktığım 2016 yılı Ekim ayını hatırlıyorum. O yıllarda beraber çalıştığımız ama bizden önce görevi başlayan Mehmet Yağcı hocanın arabasıyla umre ziyaretine gelmiş ve Mehmet hocam sağolsun bu ilk ziyaretimizde Kabe’yi ilk defa görünce nasıl dua etmemiz gerektiğini, tavafta ve say sırasında okunacak duaları bizlere hatırlatmış ve o ilk umremizi gerçekten doya doya arkadaşlarla birlikte hissederek, yaşayarak yapmıştık. O günler aklıma geliyor. Kabe’ye ne zaman gitsem hep o ilk ziyaret mutlaka gözümün önüne geliyor.

Umremizi tamamladıktan sonra otelimize dönüyor ve ihramdan çıkıyoruz. Mekke’deki otelimizi bulmamızda yardımcı olan ve Temmuz ayındaki gelişimizde tanıştığımız aslen Bursalı olan ve Mekke’de taksicilik yapan Bülent Özdemir kardeşimi de anmadan geçemem. O da otel ayarlama konusunda elinden gayreti gösterdi. Bu dönemde çok yoğun olduğu için Mekke’de servis yönünden iyi bir otel bulabilmek gerçekten zor oluyor. Bu arada elhamdülillah arabayla ilgili bir sorun yaşamadan Medine’den Mekke’ye ulaşmak nasip oluyor. Otelin önünde araç park etmek için uygun yerler bulmak da zor olmuyor.

Mekke’deki ibadetler, tavaflar ve Cuma namazını da Mekke’de kıldıktan sonra dönüş için hazırlıklara başlıyoruz. 5 gün süren Mekke ziyaretinin de dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim. Son gün Mekke’de çekimlerini yapamadığım Kuvair Sarayı’na da gidip bu tarihi yapıyı çekme imkanı buluyorum. Yapı her ne kadar harabe vaziyette olsa da ayakta ve zamana meydan okumaya devam ediyor. Yol genişletme çalışmaları sırasında tam da köprülü kavşağın hemen yanında kalmış tarihi bir yapı.

Son olarak dönüşte Cidde’ye de gitmeyi planlıyordum fakat zamanın azaldığını, tatil süresinin az kaldığını düşününce buradan Taif’e de uğrayıp oradan da Medine’ye dönmeye karar veriyoruz. Cuma namazını eda ettikten sonra ertesi gün Taif’e doğru, Taif’in o meşhur dağ yolu olan Hada yolundan Taif’e varıyoruz. Fakat yolda arabadan gelen bir ses beni rahatsız ediyor. Sağ taraftan tık tık diye gelen sesten dolayı birkaç kez arabayı durdurup kontrol ediyorum fakat hiçbir şey göremiyorum. Böylece Taif’teki ilk durağımız olan Taif Uluslararası Türk Okulu’na varıyoruz. Burada müdürümüz ve hocalarımızla hasbihal etmek çok güzeldi. Okulun yerinin değiştiğini daha önceki yerinden farklı bir yere taşındığını öğreniyorum. Bu arada Taif Uluslararası Türk Okulu Müdürü Yusuf Böke hocama hassaten teşekkür etmek istiyorum. Okul içinde kısa sürede olsa dinlenip kısa bir sohbetten sonra ayrılıyoruz.

Tabii burada yaşadığımız ve ibretlik olayı da anlatmadan geçemem. İçerde otururken, okulumuzun Beden Eğitimi öğretmeni Emin Bekiroğlu hocam geliyor ve hocam hoş geldiniz dedikten sonra. Bir şey söylüyor ve benim kaç saattir çözemediğim arabayla ilgili sorunu bir çırpıda çözmüş oluyor. Hocam diyor tekerinizde vida var. Gerçekten de arabanın yanına gidip baktığımızda bir vidanın pulu ile birlikte tekerde olduğunu görüyorum. Demek ki ses çıkaran nesnenin bu olduğu anlaşılıyor. Ve bunun Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum çünkü eğer teker başka bir yerde, ıssız bir yolda patlamış olsaydı yolda kalmak içten bile değildi. Bunu görünce okul çıkışı bir benzinlikte tekeri yaptırmak için yola düşüyoruz. Ancak ondan önce, Taif’te bulunan ve daha önce tespit ettiğim, saray ve kasırlardan bazılarının çekimlerini yapmak için bu yerleri bulmak için aramaya başlıyorum. Gerçekten tarihi yapılar Taif’te çok fazla. Mekke’nin sayfiye yeri, yazlık konaklama yeri olduğu için Osmanlı zamanında ve Suud zamanında da oldukça fazla köşk, konak ve kasır gibi binalar yapılmış. Bunlardan bazılarını bulup fotoğraflama ve çekim yapma imkanı buluyorum. Bu da ikinci kitabım olan Hicaz’da Osmanlı İzleri Albümü isimli kitabıma hazırlık anlamında büyük önem taşıyor.

Taif’te akşam saatlerine doğru arabayı bir benzinlikteki lastik tamir yerine bıraktıktan sonra bizler de buranın hemen yakınında bulunan Türk lokantasında yemek yemeye karar veriyoruz. Arabistan’ın diğer şehirlerinde de olduğu gibi Taif’te de Türklerin işlettiği lokantalar bulunuyor. Bu şekilde Taifteki Ali Duman ustanın yerinde yani Beyt Al Fetayir isimli lokantada karınlarımızı doyurduktan sonra, yine geldiğimiz dağ yolundan inerek Medine’ye doğru yola devam etmeyi planlıyorum. Araba tamiri için benimle sohbet eden iki genç arabanın mizanının yani rot balans ayarının da yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bende tamam o zaman onu da yapın diyorum ve onun da yapılması için karar veriyorum. Bu arada bu gençlerden birisinin Abdurrahman isimli genç olduğunu ve Yemenli olduğunu hatırlıyorum. Ardından Taif’in en önemli özelliklerinden birisi olan gül fabrikalarından birisine doğru gidiyoruz. Taif’te gül yetiştirmek oldukça yaygın ve bunun yanında aslında bütün sebze ve meyveler de çokça yetişiyor Taif’te.

Tabii Taif deyince Peygamber Efendimizin aziz hatırasının bulunduğu mekanları da ziyaret etmek istiyorum ancak buraların kapalı olduğunu ve restorasyon yapıldığını öğreniyoruz. Özellikle Taif ziyareti sırasında kötü karşılanınca sığındığı Addas’ın bahçesi ve Mescid-i Ku ve Hz. Ali Mescidi bunlar arasında yer alıyor ancak buraların kapalı olduğunu öğreniyoruz. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas adına yapılan ve Taif’in en büyük camisi olan Hz. Abbas camiinde de namaz kıldıktan sonra Taif’ten ayrılma zamanı geliyor. Hz. Abbas Camii de gerçekten farklı bir mimari özelliğe ve büyük bir alana sahip. Umrecilerin gelip ziyaret ettikleri yerlerden birisi olarak Müslümanların uğrak yerlerinden birisidir.

Taif’ten doğruca Medine’ye doğru yola devam ediyoruz. Gece geç saatlerde çıktığımız için Medine’ye varış zamanımızda sabah namazını geçiyor. Yolda sabah namazını kılıp bir süre dinlendikten sonra tekrar Medine’ye doğru yola devam ediyoruz. Sabah saatlerinde Medine’ye girerken yine önceki yıllarda olduğu gibi sanki aradan yıllar geçmemiş ve yine Medine’de yaşıyoruz ve geri dönüyoruz hissi uyanıyor. Arif ağabeyi arayıp geldiğimizi söyleyip odamızın numarasını öğreniyor ve anahtarımızı aldıktan sonra bir süre dinlenmek üzere istirahat ediyoruz.

DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Umre ziyaretinden Medine’ye döndükten sonra artık Türkiye’ye dönüş hazırlıklarına başlıyoruz. Bu hazırlıkların en önemli ayağını hurma ve zemzemlerin temini oluşturuyor. Bir de telefonla Ravza için randevu alamadığım için Peygamber Efendimize sık sık selamlama yaparak bu eksikliği tamamlamaya gayret ediyorum. Maalesef Suudi Arabistan’ın telefonla randevu alma sistemi tam olarak çalışmadığı için Peygamberimizin Ravzası’na ziyaret için randevu almak pek de mümkün olmuyor. Bu sorunu bütün umreciler yaşıyor ve bu sorunun giderilmesi için yetkililerin devreye girmesi bekleniyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da eleştirmek istiyorum. Bu tür sorunların yeterince Suudi yetkililerine iletilmediğini düşünüyorum. Bu sorunlarla ilgili özel bir birim olması ve umrecilerin bu tür aksaklıklarının giderilmesi gerekiyor.

Hurmalarımızı yıllardır yaptığımız gibi Hurmacı Tahir’den temin ettikten sonra, zemzeme sıra geliyor. Hurmacı Tahir’den de bahsetmek istiyorum. Medine’de yaşarken hep kendisinden hurma aldığımız Pakistanlı ama Türkçeyi çok iyi konuşan çok sevdiğimiz bir dostumuz Tahir. Üç dört kere dükkanına gittiğimizde hep Türk umrecilerin dükkanını tıklım tıklım doldurduğunu gördük ve sevindik. Burada esnafların pandemi sürecinde, her yerlerin kapalı olduğu dönemde ne büyük sıkıntılar çektiklerini bildiğim için işlerinin iyi olması beni çok sevindirdi. Zemzemle ilgili hususta da umre ziyaretine gidenler bilir. Mescid-i Nebevi’nin bahçesinde yatsı namazından sonra açılan zemzem doldurma yerleri var. Oradan epeyce zemzem doldurma imkanı oluyor ve arabayı buranın yakınına getirip bağaja yükledikten sonra artık dönüş başlayabilir diye düşünüyorum.

Bu arada Hurmacı Tahir’in yerinde rastladığımız Gaziantepli öğrenci grubundan da bahsetmek istiyorum. Hurma aldıkları Tahir kardeşimizin dükkanında karşılaşıp sohbet etme imkanı buluyoruz. Ben karayolu ile geldiğimden bahsedince nasıl olduğunu kendilerinin de gelip gelemeyeceklerini soruyorlar. Okullarımızdan bahsediyoruz. İsimlerini aldığım Şerafeddin Çavcı ve Fatih ismini not etmişim bunlar Gaziantep yanılmıyorsam Şahinbey İmam Hatip Lisesinden arkadaşlardı. Kısa da olsa sohbet etme imkanı buluyoruz.

Bu arada Medine’de ziyaret ettiğimiz mekanlarla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Medine’de Kuba Mescidi yakınlarında bulunan ve Peygamber Efendimizin Medine’ye hicret sırasında sabah vakti girerken namaz kıldığı Musabbah Mescidi’nin yeni hali bunlardan birisiydi. Kuba çevresi ve düzenlemeler gerçekten güzel olmuş. Bunun yanında Peygamber Efendimizin uğradığı ve vefatında gasli için su taşınan Gars kuyusu bunlar arasındaydı. Hemen yan bölümünde Selman-ı Farisi kuyusu ve bahçesi de etrafı düzenlenerek hizmete açılmıştı. Yine Bedir ziyareti ve buraya giderken Ravha Kuyusu’nun etrafı da çok güzel düzenlenerek ziyaretlere açılmış. Bütün bunlar oldukça sevindirici gelişmeler. Bunun yanında Hicaz Demiryolu Medine İstasyon binasında da çevre düzenlemeleri devam ediyor. Bununla birlikte Uhut bölgesinde Fesih mescidi ve mağaraların açılması olumlu gelişmeler olarak sevindirdi. Yedi Mescitler bölgesinde Peygamber Efendimizin dinlendiği Secde Mescidi ve Fahrettin Paşamızın garnizon binalarının bulunduğu Sela dağındaki yapılar da bu umre ziyaretinde gezebildiğim yerlerdi.

Son gün ayrılmadan önce, üç defa daha selamlama yaptım. Peygamber Efendimizle bu şekilde vedalaşıp bir daha ki sefere ziyaret etmek umudu ve dilekleriyle artık ayrılık vakti geliyor. Arabayı yerleştirmek oldukça zor oluyor ve sınır kapılarında bu malzemeleri İnşallah indirmezler diye dua ederek yola çıkıyoruz. Bu arada Yahya Çalı ustamdan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Buradaki Türklerin işlettiği lokantalardan birisi. Feyruz Lokantası’nı Yahya Çalı ağabey işletiyor ve yolu Medine’ye düşen Türklerin mutlaka uğrak yeri bir lokanta. Türk usulü yiyecekleri ile hem Türklerin hem de Arapların damak tadına hitap ediyor. Son bir defa daha burada bir şeyler yemek için ve vedalaşmak için uğruyoruz. Ardından Tebük tarafına doğru yolculuk başlıyor. Sabah saatlerinde yola çıktığımız için ikindi vaktine Tebük’e varmış oluyoruz. Yine Tebük Uluslararası Türk Okulu’na uğrayıp daha önce göremediğim okul müdürümüz Musa Çakırcı hocamı görüp tanışmak nasip oluyor. Aynı şekilde Rüstem ağabeyle de tekrar görüşme imkanımız oluyor. Her ikisine de sıcak ve samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. O gün kalmamızın doğru olacağını ve sabah yola çıkabileceğimizi söylüyorlar. Misafirhane de müsait olduğu için orada kalmamızı istiyorlar. Biraz düşünüp kalmaya karar veriyoruz ve sabah saatlerinde Tebük’ten yola çıkıp sınır kapısına doğru hareket ediyoruz.

Halid Ammar sınır kapısında benzin deposunu doldurduktan sonra kapıya doğru hareket edip pasaport işlemlerini yaptırıp çıkışa yöneliyoruz. Girişte olduğu gibi çıkışta da Suud tarafında çok beklemiyoruz. Buradan Ürdün sınır kapısına varıyoruz. Burada araba tamamen dolu olduğu için önce aracın içindeki eşyaları çıkarmak istiyorlar fakat bunların sadece hurma ve zemzem olduğunu özellikle söylüyorum. Bu yüzden görevli şöyle bir bakıyor ve gümrük belgesi yazıyor. Gümrük deyince elbette ücret ödemek gerekeceğini anlıyorum. Gişeye giderek işlemi yaptırınca 30 dolar kadar bir ücret talep ediyorlar. Bu ücreti ödedikten sonra giriş izni çıkıyor ve Ürdün’e doğru geçiyoruz. Ürdün’de ilk durak Amman oluyor. Ürdün’ün başkenti Amman’a varmadan önce tabii yolda bazı duraklarda durmam ve buraları ziyaret etmem gerekiyor. Buralar nereler derseniz benim için çok önem taşıyan müstesna mekanlar. Hamidiye Hicaz Demiryolu istasyon binaları.

HİCAZ DEMİRYOLU İSTASYONLARI ÜRDÜN’DE DE HALA AYAKTA

Tabii Ürdün’e daha önce gittiğim için buraların yollarını da biliyorum. Fakat burada görmeyi ve kayıt altına almayı planladığım yerler var. Buralar Cennet Mekan Abdulhamit Hanın yaptırdığı Hamidiye Hicaz Demiryolu istasyon binaları. Ürdün’daki istasyon binalarını daha önce gezme fırsatım olmadığı için Amman’a kadar olan yerlerdeki istasyon binalarına tek tek uğramaya gayret ediyorum. Suudi Arabistan’dan çıkınca bu istasyon binalarını tren yolunu takip ederek bulmaya gayret ediyorum. Çünkü tıpkı Suudi Arabistan’da olduğu gibi Hicaz Demiryolu yol güzergahı aynen duruyor. Hatta Ürdün’de tren rayları bile aynen korunmuş. Sınır kapısının hemen yakınında Müdevvere kasabası yer alıyor. Burada bulunan istasyon binasını buradaki vatandaşların ev olarak kullandığını görüyorum ve uzaktan çekmek zorunda kalıyorum. Ev olarak kullanıldığı için ev mahremiyetine dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra yine aralarda küçük küçük istasyon binalarına da rastlıyoruz.

KATRANA İSTASYONUNDA UNUTULMAZ ANLAR

Bu şekilde Hicaz Demiryolu’nu takip ederek Amman’a doğru ilerlerken, yol üstünde bir kasaba olan Katrana kasabasına geliyoruz. Burası küçük bir Ürdün kasabası. Fakat iki önemli esere ev sahipliği yapıyor. Birisi Katrana Hac Kervansarayı ve diğeri de buranın hemen karşısında bulunan Hicaz Demiryolu istasyon binası. Önce şu anda müze olarak kullanılan Hac Kervansarayı’nı geziyoruz. Yüzyıllar boyu hacıların uğrak yeri olmuş bu kervansaray şu an restore edilmiş ve müze olarak kullanılıyor. Yakınına da bir müze binası yapılmış ve burada da çeşitli tarihi eserler ve buranın tarihini anlatan bilgiler yer alıyor. Burada görevli olan Muhammed kervansarayın etrafında da demiryolu ile ilgili birçok şeyin olduğunu anlatıyor ve bir tanesini özellikle göstermek için kendisi ile gelmemi istiyor. Gittiğimizde gerçekten büyükçe bir lokomotif parçasının yanına varıyoruz. Daha sonra etraftaki kemerli yıkık bir esere götürüyor. Muhtemelen zamanında yolcuların kullandığı bir mekan olarak duruyor ama şu an harabe vaziyette.

Kervansaraydan çıkıp karşı tarafta bulunan Hicaz demiryolu istasyonuna doğru gidiyorum. Burada da bir başka sürpriz bekliyor. İstasyon binasının girişinde arabayı bıraktıktan sonra binanın etrafını çekmek istediğimde iki tane görevli geliyor. İki genç çocuk burayla ilgili bilgi almak istediğimi söyleyince anlatıyorlar fakat buranın bir müdürü olduğunu söylüyorlar. Tabii müdürle tanışmadan önce gençlerden birisinin isminin Seyfeddin olduğunu öğreniyorum. Müdürün kim olduğunu sonradan öğreniyoruz. Müdür olarak bahsettikleri kişi babaları. Burayı ailece hem koruyorlar hem de gelen misafirlere burayı gezdiriyorlar bilgi veriyorlar. Bu gençlerin müdür olan babaları gelince bizi hemen içerde misafir etmek istiyor. Etrafta biraz dolaştıktan sonra içeri giriyoruz. Ve içeri girdiğimizde çaydan ve meyvelerden oluşan ikramların bizi beklediğini görüyoruz.

Buranın müdürü olan Mansur Abdulgani Bezaya bizi çok güzel ağırlıyor. Anlattıkça anlatıyor. Burada yıllardır görev yaptığını ve burada hem oturduğunu hem de görevli olduğunu öğreniyoruz. Bu arada istasyon binasında eskiden kalan çeşitli eşyalarla ilgili de bilgi alıyoruz. Eski kasa, eski kılıçlar ve daha birçok aletleri bizlere getirip gösteriyor. Daha sonra dışarda yine biraz daha ligi alıp çekimler yaptıktan sonra istasyon müdürü ve oğulları ile vedalaşıp buradan ayrılıyoruz. Yol güzergahında Amman’a kadar küçük küçük üç beş istasyon binası daha görmek imkanı oluyor. Yalnız buraların harabe halinde olduğunu görüyor ve üzülüyorum. Bu şekilde istasyon binalarını tek tek gördükten sonra akşam saatlerinde Amman’a ulaşıyoruz.

Amman’da da yine en önemli uğrak yeri olarak eski tarihi Amman’da bulunan ve ismi on tane gözü olduğu için On Köprü olarak bilinen On Köprü’yü aramak oluyor. Yarım saat kadar süre bir arayıştan sonra muhteşem kemerleri ile On Köprü karşımıza çıkıyor. Burada bir saate yakın çekim yaptıktan sonra akşam saatlerinde kalacağımız bir otel bulmak üzere arayışa geçiyoruz. Sonunda uygun bir otel bulduktan sonra Amman’ın en işlek caddelerinden birinde yemek yemeye karar veriyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz bir lokantaya girip bizim damak tadımıza uygun bir menü bulup burada Amman’ın gece trafiğini yakından görebildiğimiz bir yerde bir akşam yemeği yiyoruz. Amman büyük ve güzel bir şehir. Özellikle şehir merkezi gece geç saatlere kadar insanlarla dolup taşıyor ve burada Filistinli çok insan yaşıyor. Lokantadan aşağı inerken bir dükkan dikkatimizi çekiyor. Filistinle ilgili çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı bu dükkana merak edip giriyoruz ve buranın sahibi gencin de bir Filistinli olduğunu öğrendiğimizde kısa da olsa bir sohbet etme imkanı oluyor ve tabii ki sohbetin konusu Gazze oluyor. Gazze’de yaşanan katliamdan duyduğumuz derin üzüntüyü anlatıyoruz. Muhammed Al Hadad isimli Filistinli gençle sohbet sırasında gerçekten buradaki Filistinlilerle ilgili oldukça farklı bilgiler almak mümkün oluyor. Burada yaşayan Filistinlilerin çok olduğunu öğreniyoruz. Filistinle, Gazzeyle, ve Mescid-i Aksa ile ilgili bazı hediyelik eşyalar aldıktan sonra beraber bir hatıra fotoğrafı çekinerek Filistinli genç kardeşimizle vedalaşıp otele dönmek üzere ayrılıyoruz.

Ertesi gün erken saatlerde Amman kalesine doğru gidiyoruz ve burada giriş ücretini ödedikten sonra Amman kalesini gezmeye başlıyoruz. Tıpkı Halep kalesi gibi Amman kalesi de tüm Amman’ın yukardan görülebileceği oldukça yüksek bir tepede kurulmuş büyük bir kale. İçerisinde Roma döneminden, İslami döneme kadar devam eden birçok kalıntıyı barındırıyor. Yine içinde büyük bir camiinin de bulunduğunu görüyoruz. İçerisine bir de müze yapılmış ve buradan çıkan eserler bu müzede sergileniyor. Burayı gezmek isteyenlerin de yaklaşık 2 saatlerini buraya ayırmaları gerektiğini belirtmek isterim. Amman kalesinin ardından artık Suriye sınır kapısına doğru hareket etme zamanı geldiğini düşünerek sınır kapısına doğru gidiyoruz. Sınır kapısında Ürdün tarafından geçiş çok fazla uğraştırıcı olmuyor. Fakat Suriye sınırından girişte işlemler biraz uzun sürüyor. Yeniden kişi başı ödeme yapıyoruz. Araba için de yine 50 dolar ödüyoruz. Girişte 15 dolar ödeme yapmıştık. Bir süreli gecikmenin ardından Suriye sınırından girdikten sonra istikamet Şam oluyor. Yalnız Şam’a giderken girişte aldığımız Suriye internet hattının çalışmadığını görüyoruz. Beklememize rağmen hat çalışmıyor ve yolu bulmak oldukça zorlaşıyor. Gece Şam’da kalmayı planladığımız için navigasyonun çalışması oldukça önemli. Bir telefoncu bulup durumu anlatıyoruz fakat bir türlü işin içinden çıkamıyor. Bu arada dükkan komşusunun yanında çalışan bir genç bizi duyunca geliyor ve kendisinin Türkçe bildiğini Türkiye’den yeni geldiğini söylüyor. Suriye’nin her yerinde bu anlamda gerçekten hiç zorluk çekmiyorsunuz. Suriye Telekom ilgilileri ile görüştükten sonra öğreniyoruz ki, hattı alırken isim yanlış yazıldığı için dönüşte hat yeniden devreye girmemiş. Bunun çözümü için neler yapılabileceğini düşünürken, dükkan sahibi bizi bir market içinde bulunan Telekom bayisine yönlendiriyor ve buraya bir taksi tutarak gittiğimizde kapanmış olduğunu görüyoruz. Mecburen geri dönüp yeni bir hat almak istiyoruz ama aksilik bu ya dönüşte dükkanın kapandığını görüyoruz. Neyse taksici arkadaş tanıdığı bir telefoncuya götürerek yeni hat almamıza yardımcı oluyor. Bu arada kalacağımız yer olan Hüdayi Vakfı ile telefon olmadığı için haber verme imkanı da olmuyor. Bizi saat 9’da bekleyen arkadaşları da boşuna beklettiğimiz düşünüp üzülüyorum. Çünkü bu arada saat 10’a gelmiş oluyor. Gittiğimiz telefoncuda da bir sürpriz bizi bekliyor. Çalışanlardan genç birisi İstanbul’dan yeni gelmiş ve Suriye’ye dönüş yapmış ve dolayısıyla Türkçe’yi çok güzel konuşuyor. Burada yeni hattımızı almak için bir yarım saat daha bekledikten sonra bizlere yardımcı olan herkese ve özellikle bizi yalnız bırakmayan taksici kardeşimize teşekkür ederek burada birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirip ayrılıyoruz. Tabii bu telefoncu dükkanının kartvizitini de alarak daha sonraki ziyaretlerde lazım olacağını düşünerek bir kenara koyuyorum. Muhammed Ali Mavali olarak kaydettiğim Suriyeli kardeşimize veda ediyoruz ve bir daha görüşmek üzere ayrılıyoruz.

Geç saatte olsa kalacağımız yere varabiliyoruz. Gece dinlendikten sonra sabah erken saatlerde Şam Emevi Cami ve çevresini gezmek için yola çıkıyoruz. Şam Emevi Camiinde namaz kılıp içerisini 1 saate yakın gezdikten sonra avlu bölümünü ve daha sonra da Selahaddin Eyyubi’nin ve Hava Şehitlerimizin bulunduğu türbe bölümünü de ziyaret edip dualar ettikten sonra, Şam’ın bir başka önemli mekanı Yavuz Sultan Selim Camiine doğru gidiyoruz. Burada bu mekanın restorasyon ve düzenleme çalışmaları için kapalı olduğunu görüp geri dönüyoruz. Tabii buraya ilerlerken önünden geçtiğimiz Şam Hicaz Demiryolu istasyon binasını da dışardan da olsa çekmeyi ihmal etmiyorum. Şam İstasyon binası hem dışardan hem de içerden muhteşem bir mimari güzelliğe sahip. Daha önceki Suriye ziyaretinde çekimlerini yaptığım için yeniden içine girme ihtiyacı hissetmiyorum.

ARTIK İSTİKAMET TÜRKİYE SINIRI

Şam’daki bu ziyaretlerin ardından dönüş yoluna yani Türkiye sınırına doğru hareket ediyoruz. Planladığım güzergah, Humus, Hama ve Halep sonrasında da Azez’den Öncüpınar sınır kapısına ulaşmak. Artık yollarda durmadan biran önce Türkiye sınırına ulaşmak için yola devam ediyoruz. Humus ve Hama’nın ardından Halep geliyor. Halep’te de kalmadan doğru Azez’e ve oradan da Öncüpınar sınır kapısına ulaştığımızda akşam saatleri oluyor. Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafı gerçekten yol anlamında çok bozuk. 1 km. lik bir mesafede arabanın altını herhalde dört beş defa vurdum. Yağmur da yağdığı için yoldaki çukurlar su ile dolu ve çukurları fark edemiyorsunuz. Buradaki yetkililere buranın yapılması için Türk yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledim tabii daha sonra da bu söylediğime pişman oldum. İçimden belki de bana kızmıştır biz ne derdindeyiz sen ne derdindesin demiştir içinden diye düşündüm ve üzüldüm. Ama gerçekten bu kapıyı bir belediyemiz çok güzel düzenleyip bu olumsuzlukları giderebilir diye düşünüyorum fakat tabii bu işlere kafa yoracak ilgililer lazım. Kimseye bir şey diyemiyorum çünkü buralar çok yoğun olduğu için muhtemelen görevliler de bir süre sonra yoruluyorlar. Ama nihayetinde bundan sonra bu yollar böyle yoğun olacak ona göre tedbir alınması uygun olur diye düşünüyorum.

Öncüpınar sınır kapısına ulaştığımızda Türk tarafında da yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Bir süre sıra bekledikten sonra, araçtaki özellikle hurma paketlerinin ve bavulların x-ray cihazından geçirilmesi gerekiyor. Bu şekilde eşyaları geçirdikten sonra kapıdaki işimiz 2 saatten fazla sürüyor. Akşam saatlerinden sonra sınır kapısını geçip Kilis’e doğru hareket ediyoruz. Burada bir hususu daha belirtmek istiyorum. Bu kapılardaki görevlileri zaman zaman değiştirmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü iş yoğunluğundan mı yoksa başka sebeplerden mi bilemiyorum bir bıkkınlık hissi meydana geldiğini düşünüyorum. Bu bir his olabilir. Sürekli yoğunluk ve Suriyeli vatandaşlarla muhatap olmanın getirdiği bir bıkkınlık hissinin bariz bir şekilde hissedildiğini maalesef gördüm. Diğer kapılarda görevlilerin güler yüzlü ve umre için gittiğimizi duyunca gösterdikleri samimi tavırlar dikkatimi çekti. Fakat maalesef bu samimi tavrı bizim taraf da gördüğümü söyleyemem. Bunu da bir not olarak aktarmak istiyorum.

BİZİ BEKLEYEN SON SÜRPRİZ

Akşam saatlerinde Kilis’ten geçip Maraş’a girdiğimizde bir yerde bir yemek yedikten sonra yola çıktığımızda hafif yağmur atıştırdığını ve yavaş yavaş karla karışık yağmaya başladığını görünce Eyvah diyorum burada böyle yağıyorsa yukarılarda kesin kar fırtınası vardır diye içimden geçiriyorum. Halbuki bir gün önce arayıp yolların nasıl olduğunu sorduğumda iyi olduğunu söylemişlerdi. Demek ki kar yağışını hesaplayamamışız.

Mecburen yola devam ediyorum. Fakat Kahraman Maraş’ı çıkıp, tünellerden geçtikten sonra kar yağışı iyice şiddetini artırıyor. Adeta kar fırtınasına dönüşüyor. Yolu görmek, istikamet tayin etmek çok zorlaşıyor. Yollarda zaman zaman kar küreme araçlarına rastlıyoruz. Çok yavaş da olsa ilerleyebiliyoruz fakat Sariz’a yaklaştıkça ve burayı geçip Dokuz Dolambaç bölgesine geldiğimizde kar fırtınası artık görüş mesafesini sıfıra indiriyor. Yol adına hiç birşey gözükmüyor. Sadece önümde açık olan navigasyon cihazından yolun istikametini görüyor ve ona göre gidiyorum. Yani tamamen kör bir sürüş gerçekleştiriyorum. Bir saate yakın böyle Pınarbaşı’na doğru ilerlemeye devam ediyoruz. 50 km.’lik mesafeyi yaklaşık 2 saate yakın bir sürede alıyoruz ama neyse ki Pınarbaşı görününce artık kar yağışı yağmura dönüyor ve biraz olsun rahatlıyoruz.

Böylece karayolu ile yaptığımız umre yolculuğunun son sürprizini de atlatmış olarak sağ salim ve oldukça mutlu ve huzurlu bir şekilde Kayseri’ye dönüyoruz. Karayolu ile umre yolculuğu artık herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yolculuk haline gelmiş durumda. Dil bilmiyorum, nasıl yol bulacağım gibi şeyleri kafanıza fazla takmadan, arabanızın rutin bakımlarını yaptırarak ve mümkünse birkaç kişi ile birlikte yola çıkıp rahatlıkla gidebilirsiniz. Suudi Arabistan vizesini önceden almak büyük avantaj sağlıyor. Kapıda da veriyorlar fakat kapıda aldığınız zaman kağıt vermedikleri için daha sonra biraz sıkıntı oluyor. Onun dışında Ürdün Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Sadece araba için para alıyor. Suriye giriş ve çıkışlarda kişi başı 25 dolar ücret alıyor. Araba için girişte 15, dönüşte 50 dolar ücret alıyor. Ayrıca önceden araba için defter almamışsanız 15 dolarda defter ücreti alıyor. Telefon hat ücretleri Ürdün’de de, Suriye’de de oldukça pahalı, her iki ülkede de 50 dolara yakın para vermek zorunda kalıyorsunuz.

EN ÇOK SORULAN SORU NE KADAR HARCADIN?

Belki de karayolu ile umre ziyareti yaptığımı öğrendiklerinde en çok sorulan sorulardan birisi ne kadar harcadın oluyor. Kapılarda ödenenler, otel masrafları, alışveriş, yakıt masrafları ve yeme içme masrafları toplam kişi başı 1000 dolar civarında bir masraf olması normal kabul edilmelidir. Kapılarda kişi başı 150 dolara yakın para ödenmesi gerekebiliyor. Suriye kişi başı girişte ve çıkışta 100 dolar ve arabaya ödenen 65 dolarla birlikte toplam 165 dolar ödeme yapılıyor. Ürdün kapısında ödeme yok ama yine araba için 50 dolara yakın ve telefon hattı almak isterseniz bir 50 dolar daha ödeme çıkıyor. Eğer hurma ve zemzemi fazla getirirseniz ve bavulunuz çoksa Ürdün kapısında gümrük çıkarabiliyorlar bu da yaklaşık 30 dolar tutuyor. Suudi Arabistan kapısında önceden vize almışsanız bir ödeme yapmıyorsunuz ancak araba sigortası için 50 dolar kadar ödeme çıkıyor. Vize ücreti de 110 dolar fakat önceden almak mümkün olduğu için daha önceden bu parayı ödemiş oluyorsunuz. Ancak bu 110 dolar da masraflara dahil elbette.

Yakıt olarak sürekli benzin kullandım. Türkiye’de bir depo, Suriye sınırında bir depo olmak üzere iki depo Türkiye içinde aldım. Suriye’de Şam’da bir depo, Suudi Arabistan içinde bir depo ve Medine’ye giderken, Tayma’da bir depo ve Medine’de bir depo doldurdum ve 6 depo harcamış oldum. Daha sonra Mekke’ye umre için giderken de iki depo dönüşte de iki depo olmak üzere dönüşe geçinceye kadar toplam 10 depo benzin harcamış oldum. Dönüşte de yine aynı şekilde Tebük’e giderken bir depo, Suud-Ürdün sınırında bir depo ve Ürdün’de bir depo olmak üzere Türkiye sınırına kadar 3 depo daha benzin harcadım. Son olarak Kahramanmaraş’ta depoyu doldurduktan sonra bu son benzinle Kayseri’ye ulaşmak mümkün oldu. Böylece toplam 14 depo kadar benzin harcadığımı söyleyebilirim. Türkiye’de, Suriye’de ve Ürdün’de aşağı yukarı benzin fiyatları aynı gibi. Ürdün’de biraz daha pahalıya geliyor çünkü dinar değerli olduğu için. Suudi Arabistan’da yüzde 60 daha ucuz diyebiliriz. Kısaca 15 depo benzini hesapladığımızda bir depo 2250 liradan dolduğuna göre yaklaşık 30 bin lira ile 35 bin lira arasında bir yakıt masrafının olduğunu söyleyebilirim. Toplam 6 bin kilometre yol yaptığımı düşünecek olursak ve arabanın kilometre başı 5 lira yaktığını hesap edersek toplam 30 bin lira gibi bir yakıt masrafı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışındaki masraflarla ilgili yazının içeriğinde bahsettiğim gibi tamamen sizin harcamalarınıza göre değişebilir.

Fakat şunu belirterek yazıyı tamamlamak istiyorum. Özellikle karayolu ile umreye giderken çok fazla maddi hesap peşinde olmayalım. Yollarda durup insanlarda sohbet ederek, alış veriş yaparak gitmeye gayret edelim. Umre yolculuğunda çok hesap kitap derdinde olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Mescid-i Nebevi’de bir Türk grubu ile karşılaştım ve üzüldüm doğrusu. Beş altı kişi gelmişler ve dört tanesi öğrenci. Şöyle sohbet edince üç dört gündür Mescid’de kaldıklarını söylediler. Peki ama dedim Mescid’de yatırmıyorlar bildiğim kadarıyla dedim. Evet dediler yatırmıyorlar oradan oraya gidiyoruz diye söylediler. Açıkçası yadırgadım. Umre için gelmişsiniz, üstelik yanınızda gençler var. Sizler öğretmensiniz. Bir veya iki oda tutup kalmak varken, sokakta kalmış gibi Mescidin içinde yatmak hiç uygun değil. Sonra yetkililer elbette buranın otel haline geldiğinden şikayet ederek tedbirler alıyorlar. Niye bu tür şeylere sebep oluyoruz. Bu kadar cimrilik yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Maliyet hesabı yapmadım açıkçası ama doyasıya bir umre ziyareti yapmak bile bütün harcadıklarımıza değer. Plan yapıp gitmek isteyenlerin hiç vakit geçirmeden uygun vakitlerinde umreye karayolu ile gitmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Niyetiniz halis olursa Cenab-ı Hak asla sizi yolda bırakmıyor buna gönülden inanmak gerekiyor. Vesselam.