Kayseri Kitap Fuarı için Tavsiyeler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Fuarı önümüzdeki haftalarda muhtemelen yine gerçekleştirilecek. Bu yıl geçtiğimiz yıllarda gözlemlediğim gibi bazı olumsuzlukların olmaması için bazı küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum.

TÜRKİYE ÇAPINDA ETKİLİ VE ÖNEMLİ YAYINEVLERİNİN KATILIMI SAĞLANMALI

Adı üzerinde Kitap Fuarı bir şehir için çok önemli kültürel bir faaliyettir. Bu yüzden de bir şehrin ileri gelen münevverlerinin fikirlerinin alınması gereken bir organizasyondur. Bu organizasyon sadece bir parasal kar elde etme, para kazanma imkanı olarak görülürse yanlış olur diye düşünüyorum. İlk olarak geçtiğimiz yıl göremediğim bir hususu belirtmek istiyorum. Özellikle Türkiye çapında etkili ve önemli yayınevlerini maalesef geçen yıl göremedik. Türkiye’de önemli yere sahip olan yayınevlerinin olmadığı bir kitap fuarının amacına ulaşamayacağını düşünüyorum. Bir Kültür Bakanlığı, Yapı Kredi, Kubbealtı ve buna benzer yayınevlerinin mutlaka yer alması kitap fuarının amacına ulaşması için önemlidir.

Türkiye’nin kültürel hayatında, yayıncılığında önemli yere sahip olan yayınevlerine gerekirse özel olarak davet edilerek katılımları sağlanmalıdır. Bu gerçekten çok önemlidir çünkü bu yayınevleri çıkardıkları kitaplarla ülkenin kültürel hayatına katkılar sağlayan kurumlardır. Birçok kitap fuarı için farklı şehirlere gittiğimiz zaman gördüğümüz husus şu ki, bu tür kaliteli ve kültürel değeri olan yayınlar yapan yayınevleri bizzat davet edilmekte ve katılımları sağlanmaktadır. Bu elde edilecek kardan daha kıymetli ve daha değerli bir kazanımdır.

BAĞIMLILIK YAPAN ZEHİR SAÇAN POPÜLER FANTASTİK KİTAP YAYINLAYAN YAYINEVLERİNE KISITLAMA GETİRİLMELİ

Bir diğer husus özellikle gençlerin kontrolsüz bir şekilde adeta bir bağımlılık haline getirdiği popüler kitaplar denen ve benim tabirimle içerisi zehir saçan yayınevlerinin kitaplarının kitap fuarı içerisinde yer almamasına dikkat edilmesi gerektiğidir. Ne yapalım parasını veren herkese fuarımız açıktır mantığı ile hareket edersek kaybımız kazancımızdan çok olacaktır. Her şeyin maddi kazanç olmadığını anlamamız gerekiyor. Gençlerimizi zehirleyen, internetteki sosyal medya içeriklerine nasıl dikkat ediyorsak, kitap yayıncılığı konusunda da benzer durumların yaşandığını ve sadece para kazanmak için bu tür zehir saçan yayınlara izin verildiği takdirde ortaya çıkacak zararların o kazanılan paralardan daha büyük kayıplar ortaya çıkaracağını unutmamak gerekiyor. Neyin ne olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak kestiremeyecek yaşta olan gençlerimizi, bu fesat yapılara teslim edersek sonuçta kaybeden ülkemiz, toplumumuz ve şehrimiz olacaktır. Bununla bağlantılı bir hususta; test yayıncılığının, kitap fuarında yer almaması gerektiğidir. Öğrencilerimizi kitap fuarına ziyarete getirdiğimizde öğrencilerin ilk baktıkları mekanlar bu test kitaplarının olduğu yayıncılar oluyor. Bunlara öğrencilerimiz zaten kolaylıkla ulaşıyor. Şehrin birçok kitabevinde test kitapları mevcut ve yeterince ulaşılabilir durumdalar. Bari kitap fuarında gençlerimizi bu test kitaplarından uzaklaştırmamız ve asıl amacımız olan kitapla buluşturmaya odaklanmamız gerekmiyor mu? Bu da önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

İNSANLIK DRAMI GAZZE ve FİLİSTİN BİLİNCİ ÖN PLANA ÇIKARILMALI

Bir başka konuya gelecek olursam, özellikle şu anda dünyanın gözünü çevirdiği ve büyük bir soykırımın yaşandığı Gazze konusundaki duyarlılık bu kitap fuarına da yansıtılmalıdır. Geçtiğimiz yıl katıldığım bir kitap fuarındaki güzel bir örnek bizim kitap fuarında da yapılabilir. Giriş kapısından önce kurulan bir platform ile Mescid-i Aksa maketi buraya yerleştirilip dileyenlerin burada hatıra fotoğrafı çektirmesinin sağlanması ile Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin hassasiyeti insanlarımıza hatırlatılmış olur. Ayrıca fuar alanı içerisinde kurulan çeşitli bölümlerle bu hassasiyeti canlı tutacak ve çocuklarımızın, gençlerimizin ilgisini çekecek faaliyetlerin yer aldığı bölümler oluşturulabilir. Bunun yanında Kitap Fuarı için Yahudi Soykırımını ve Gazze’ye sahip çıkma bilincini hatırlatacak bir slogan belirlenerek bu hassasiyet kitap fuarının başından sonuna kadar canlı tutulabilir. Bununla ilgili de Filistinle Dayanışma Platformu ile bağlantıya geçilerek, Cumhuriyet Meydanındaki Filistin Dayanışma Çadırı’nın bir benzeri fuar alanında da ziyaretçilere açılabilir.

BOYKOT HASSASİYETİ ÖN PLANA ÇIKARILMALI

Ayrıca boykot hassasiyetini ön plana çıkaracak ve ne yapalım ticaret düşüncesiyle boykot ürünlerine, kitap fuarı içerisinde yer vermek hem büyük bir yanlış hem de büyük bir vebal olacaktır.

FUAR GİRİŞİ FESTİVAL ve PANAYIR HAVASINDAN ÇIKARILMALI

Bir diğer hususta şu; Fuar alanına girer girmez öncelikli olarak yeme, içme mekanlarının olması burasını adeta bir panayır ve festival havasına sokmaktadır. Kitap Fuarı bir eğlenme, panayır veya festival alanı değildir. Eğer böyle görülürse kitap fuarını düzenlemenin hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden evet yeme, içme mekanları da birer ihtiyaçtır fakat giriş kapısından önce değil, fuar alanı giriş kapısının kenarında yer almalıdır. Bu sayede kitap fuarı hak ettiği anlama kavuşabilir. Festival ve yeme, içme mekanı olarak görülmesinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca yine sadece para kazanma amacını taşıyan test kitaplarının yer alması kitap fuarının ruhuna aykırıdır. Öğrenciler zaten her yerde test kitaplarına ulaşabiliyorlar. Kitap fuarına ziyarete gelen öğrenciler bu yüzden öncelikli olarak test kitaplarına yönelip zaten takip ettikleri, aldıkları test kitaplarının kitap fuarının büyük bölümünde yer verilmesi de kültürel olarak kitap fuarının anlamını yitirmesine sebep olacaktır. Ayrıca yerel değerlere de yer verilmesi çok önemlidir. Mümkün olduğunca Kayseri’nin kıymeti ve değeri olan Kayserili yazarlara konferans ve afişlerde yer verilmesi şehrimiz açısından önemli olacaktır.

Bütün bu saydığım hususlar naçizane Kitap Fuarının amacına ulaşabilmesi için, geçtiğimiz yıllardan düzeltilmesini düşündüğüm hususlardır. İnşallah bu yıl düzenlenecek olan kitap fuarımız, bu tür hususlar dikkate alınarak düzenlenir ve insanımızın bilinçlenmesine, gençlerimizin kendilerine faydalı, zihinlerini açıcı kitaplara kavuşmalarına vesile olur. Vesselam.