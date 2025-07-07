Türkiye Yazarlar Birliği'nden Kayseri Buluşması

Evet gerçekten tarihi bir buluşmaya şahitlik edeceğiz. Kayseri tarihi kimliğine yakışan bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Türkiye Yazarlar Birliği Geleneksel Şube Başkanları toplantısı Anadolu’nun zirvesi Erciyes’in bağrında yapılıyor. Bu müstesna toplantıya ev sahipliği yapmak Kayseri Şubesi olarak bizlere büyük bir gurur veriyor.

Kayseri’de kültürel ortamla ilgili ciddi sıkıntılar olsa da, bir avuç kültür insanının canhıraş gayretleri ile Kayseri tarihi misyonunu unutmuyor Elhamdulillah. Maalesef, kültür faaliyetlerinin daha çok şov malzemesi olarak görüldüğü şehrimizde böylesi anlamlı ve edebiyatın nabzını tutacak, önümüzdeki yıllara yön verecek bir toplantının ev sahipliği bizler için büyük önem taşıyor. Böylesi kıymetli bir toplantının gerçekleşmesi için elimizden geldiğince gayret ettik. Bu süreçte özellikte İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi yönetimine yürekten teşekkür ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Talas Belediyemize ve değerli başkanı Mustafa Yalçın’a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Türkiye Yazarlar Birliği 50 yılı bulan yarım asırlık geçmişi ile ülkemizin köklü kurumlarından birisi haline gelmiştir. Bu süreçte Rahmetli Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan ağabeyimizin, üstadımızın katkısı asla unutulamaz. Uzun yıllar emek vererek, çalışarak, gayret ederek geliştirdiği Türkiye Yazarlar Birliği onun aziz hatırasını yaşatmanın gayreti içinde olmalı elbette. Kendisi sağlığında 50. yıla yaklaşırken ne tür etkinlikler yapılabileceği ile ilgili çalışmaları başlatmıştı. Bizlerde o süreçte yarım asra yaklaşan Türkiye Yazarlar Birliği’ne yakışan ve şehrimizde kültürel anlamda önem taşıyan etkinliklerin planlanması için çalışmalar içine girmiştik. Fakat ani vefatı ile bu süreç her ne kadar kısa bir süre da olsa sekteye uğrasa da bu çalışmaların devam ettirilmesi büyük önem taşıyor.

İşte Kayseri’de 12-13 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Şube Başkanları toplantısı bu konularda istişare yapma imkanı sağlayacaktır. Kültürel ortamın istediğimiz düzeyde olmadığı ülkemizde bu tür faaliyetler insanımızın kültüre olan ilgisini çekme konusunda faydalı olacaktır. Şeref Başkanımız Mehmet Doğan 2022 yılında Kayseri düzenlediğimiz “Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak” Bilgi Şöleninde çok önemli mesajlar vermişti.

Aynı şekilde şehrimizde düzenleyeceğimiz programla birçok önemli konunun ele alınması imkanı olacaktır. Son dönemde ülkemizde kültür, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelerin ele alınması başlı başına büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında diğer konularda oldukça önemli ve ülkemizdeki edebiyat dünyasının geleceğine yön verecek başlıklardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

* Türk kültür ve sanat hayatının daha da zenginleşmesi için atılabilecek adımların ele alınması görüşülecek.

* Kurucu ve Şeref Başkanımız Merhum D. Mehmet Doğan’ı anmak ve Batılılaşma İhaneti Kitabının yayımlanışının 50. yılı dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bu önemli konuda Türkiye’de gündem oluşturulması sağlanacak.

* Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 50. yılında yurt içinde ve yurt dışında yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda hazırlıkların planlanması ele alınacak.

* “Yapay zekâ edebiyatın neresinde duruyor ve edebî yaratıcılığı nasıl etkileyecek?” sorusu çerçevesinde yürütülecek değerlendirmeler görüşülecektir.

Birbirinden önemli bu konuların ele alınacağı ve Rahmetli Mehmet ağabeyimizin ardından ilk buluşmamız olacak bu toplantı birçok yönleriyle ilklerin toplantısı olacaktır.

Umuyorum bu önemli toplantıda görüşülen ve alınan kararlar hem ülkemize hem de Türkiye Yazarlar Birliği ailesine büyük katkı sağlayacaktır.

Kültürün, edebiyatın yeterince önemsenmediği ülkemizde bu faaliyetler yazma kültürünün ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca bu başlıklardan en önemlisi olarak kabul ettiğim, Mehmet ağabeyin zor zamanlarda kaleme aldığı “Batılılaşma İhaneti” kitabının yeniden Türkiye gündemine getirilmesidir. 1970’li yılların sıkıntılı ortamında, her türlü riski göze alarak yazılan bu mütevazi kitap hem o dönemde hem de ondan sonraki dönemde bizlere yutturulan 200 yıllık bir tarih anlayışına başkaldırı olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada bu anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Önümüze sunulan ve bizlere gerçekten bir hedefmiş gibi gösterilen, batılılaşmanın, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma idealinin içinin ne kadar boş olduğunu görme ve görmeyenlere de gösterme açısından büyük önemi olduğunu düşünüyorum.

Bunun yanında diğer başlıklarda ülkemizin kültürel ortamı için büyük önem taşıyan konulardır. Toplantımızın bu hususlarda faydalı bilgilerin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Şehrimize gelerek toplantımıza katılan başta Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan olmak üzere şube başkanlarımıza Kayseri’ye hoş geldiniz diyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Vesselam.