Kutlanmadığında Çöküyorsan, Bağımlısın

Modern insan artık sadece mutlu olmak istemiyor; kutlanmak istiyor.

Üstelik sıradan bir mutluluk değil: Görünen, paylaşılan, alkışlanan bir mutluluk…

Takvimler bunun için var. Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, doğum günleri… Her biri, düzenli aralıklarla verilen birer “duygu dozu” gibi çalışıyor. Sistem kusursuz: Önce seni yükseltiyor, sonra seni o yüksekliğe bağımlı hale getiriyor.

Kutlandığın gün, kendini değerli hissediyorsun. Telefonun susmuyor, mesajlar geliyor, hediyeler alınıyor. Bir anda hayatın merkezine yerleşiyorsun.

Ama ertesi gün?

Sessizlik.

İşte asıl mesele burada başlıyor. Çünkü insan zihni bir kez o “yüksek doz ilgiye” alıştı mı, sıradan günler yetersiz gelmeye başlar. Tıpkı bağımlının ilk aldığı dozdan sonra daha fazlasını araması gibi…

Bu bir tesadüf değil, bir alışkanlık üretimidir.

Bugün birçok insan farkında olmadan şunu öğreniyor:

“Değer görmek için özel bir günüm olmalı.”

Daha tehlikelisi ise şu: Bu sistem sadece bağımlılık üretmiyor, aynı zamanda tek taraflı bir beklenti de inşa ediyor.

Dikkat edelim: Kutlanan günlerin önemli bir kısmı kadınlar etrafında şekilleniyor.

Anneler Günü, Kadınlar Günü, Sevgililer Günü’nün duygusal yükü…

Erkeklere yönelik günler ise ya daha sönük kalıyor ya da aynı etkiyi oluşturmuyor.

Bu durum zamanla şu algıyı besliyor:

Kadın daha çok hatırlanmalı, daha çok kutlanmalı; erkek ise daha çok hatırlayan ve kutlayan tarafta durmalı.

Böylece sadece bireysel değil, toplumsal bir rol bağımlılığı oluşuyor.

Kadın, kutlanmadığında değersiz hissedebiliyor.

Erkek, kutlamadığında suçlu hissedebiliyor.

İki taraf da aslında aynı sistemin içinde, farklı rollerle bağımlı hale geliyor.

Ve en tehlikeli an şudur:

Hiçbir şeyin olmadığı gün.

Ne mesaj, ne kutlama, ne görünürlük…

İşte o gün, birçok insanın içinden şu cümle geçer:

“Demek ki bugün kimse için önemli değilim.”

Bu cümle, bir eksiklikten değil; alıştırılmış bir yüksek dozun yokluğundan doğar.

Bağımlılık tam olarak budur:

Normalin yetmemesi.

Bugün kutlama kültürü, masum bir hatırlamadan çıkıp duygusal bir piyasa haline gelmiştir. Değer, doğal akışında değil; belirli günlerde, yoğun ve gösterişli şekilde dağıtılmaktadır.

Oysa gerçek değer, en çok görünmediği günlerde anlaşılır.

Bugün binlerce öğrenci, bir yılın emeğini tek bir güne sığdırdığı bir sınavdan çıktı. Kimi sevindi, kimi üzüldü. Ama daha dikkat çekici olan şuydu: Çoğu aile, çocuğunu o birkaç saatlik sonuca göre değerlendirdi.

Oysa doğru olan, bir günü değil; bir süreci görmekti.

Bizim en büyük yanılgımız belki de burada:

Sevgiyi, değeri, başarıyı… her şeyi tek bir güne sığdırmaya çalışıyoruz.

Sonuç?

Kısa süreli bir mutluluk ya da derin bir hayal kırıklığı.

Ama her iki durumda da kalıcı olan bir şey var: tatminsizlik.

Çünkü hayat, bir güne sığmaz.

İnsan, bir sonuçtan ibaret değildir.

Ve değer…

Asla takvimle ölçülemez.



