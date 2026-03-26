Şu Tilkiler hep canımı sıkmıştır…

Tilki üzerine yazılmış ne çok hikâye var değil mi? Bu hikâyeler yalnızca birer masal değil; insan doğasına, toplumsal ilişkilere ve ahlaki zaaflara dair güçlü dersler barındırır. Üstelik bu dersler, yüzyıllardır değişmeden günümüze ulaşmıştır. Zaman değişmiş ama sonuç değişmemiştir.

Tilki ile üzümler,

Aç bir tilki üzüm salkımına ulaşamaz ve “zaten ekşidir” diyerek vazgeçer.

Ders: Ulaşamadığımız şeyi küçümsemek kolaydır.

Tilki ile karga,

Tilki, kargayı överek ağzındaki peyniri düşürmesini sağlar.

Ders: Aşırı övgüye kanma.

Tilki ile Leylek,

Tilki leyleğe tabakta çorba verir, leylek de ona dar ağızlı kapta yemek sunar.

Ders: Başkasına nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

Tilki ile Kurt,

Tilki, kurdu kandırarak balıkları tek başına yer.

Ders: Kurnazlık bazen gücü yener.

Tilki ile Davul

Tilki davulun sesine aldanır, içinde büyük bir şey var sanır ama boş çıkar.

Ders: Gürültü her zaman değerli değildir.

Tilki ile Tavşan,

Tilki tavşanı kandırmaya çalışır ama sonunda kendi tuzağına düşer.

Ders: Kötülük yapan sonunda zarar görür.

Kurnaz Tilki ve Çiftçi

Tilki sürekli çiftçiyi kandırır ama sonunda yakalanır.

Ders: Sürekli hile yapan eninde sonunda yakalanır.

Aslan, Tilki ve Eşek

Tilki, eşeği kandırarak aslana götürür.

Ders: Saflık, kurnazlığa yenilebilir.

Bu hikâyelerin her biri, farklı bir gerçeğe işaret eder. Ancak hepsinin ortak noktası şudur: Tilki, gücüyle değil, diliyle ve aldatıcı zekâsıyla kazanır.

İşte tam da bu yüzden bazı hikâyeler diğerlerinden daha fazla etkiler insanı. Özellikle tilkinin, zarar vermek istemeyen “saf” karakterleri kolayca alt ettiği hikâyeler…

Tilki ile Karga ya da Aslan, Tilki ve Eşek anlatıları bu açıdan oldukça çarpıcıdır.

Çünkü bu hikâyelerde kötülük, çoğu zaman masumiyeti alt eder.

Bugün de durum çok farklı değildir.

Dili etkili kullanmak, çağımızın en önemli güçlerinden biridir. Ancak bu gücü elinde bulunduranların her zaman samimi olduğunu söylemek zor. Aksine, çoğu zaman dili eğip büken, gerçeği çarpıtan, sözü bir araç gibi kullananlar öne çıkmaktadır. Epey de taraftar bulmaktadır. Bireyler arasında olduğu kadar devletler düzeyinde de bu durum kendini gösterir.

Bu noktada tilki artık bir hayvan değil, bir zihniyettir.

Aslında tilki doğası gereği zayıf bir varlıktır. Ne aslan kadar güçlüdür ne kurt kadar dayanıklı. Buna rağmen hayatta kalır, hatta çoğu zaman kazanır. Çünkü başkalarının zaaflarını iyi bilir. Yeni bir şey üretmesine de gerek yoktur; geçmişten öğrendiği oyunları tekrar etmesi yeterlidir.

Asıl mesele ise şudur: Tilkinin karşısındaki karakterler bu oyunlardan neden ders almaz?

Belki de sorun, hafızasızlıktır. Her hikâye yeniden yaşanır çünkü önceki hikâyeler unutulur.

Her aldanış, ilk kez yaşanıyormuş gibi tekrar eder. Ve her seferinde tilki kazanır. Tilki zihniyeti kazanır.

Burada “Sarı Öküz” hikâyesini hatırlamamak mümkün değil. Birlik bozulduğunda, herkes kendi derdine düştüğünde, güçlü olan değil kurnaz olan kazanır. Ve kaybedenler çoğu zaman bunu geç fark eder.

Peki bunca hikâyeye rağmen biz gerçekten ders alıyor muyuz?

Yoksa olan biteni bir film izler gibi seyredip geçiyor muyuz?

Düşünmemek kolaydır.

Sorgulamamak rahatlatır.

Bölünmek, ayrışmak, birbirine sırt çevirmek kısa vadede zahmetsizdir.

Ancak bu tercihlerin bedelini uzun vadede ödemek kaçınılmazdır.

Belki de asıl soru şudur:

Tilkiyi suçlamak ne kadar doğru, eğer biz hâlâ karganın, eşeğin ya da sürünün hatalarını tekrarlıyorsak?

Üstelik Tilki zihniyetine inanıp bu zihniyete dair küçük de olsa bir sevgi besliyorsak…

Bizim tilkiden ne farkımız kalır?

Sonuçta tilki değişmez. O, doğası gereği kurnazdır, aldatıcıdır.

Ama insan değişebilir. Bu zihniyeti tanıyıp onunla mücadele edebilir.

Ümmetin Aslanlarına sahip çıkabilir.

Yeter ki durup düşünsün, istişare yapsın, parçaya değil bütüne baksın ve bu sefer çıkan dersleri bir kenara not alsın.