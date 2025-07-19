Yazın Serinleten İkilisi: Öğle Öğününde Karpuz ve Peynirle Hafif Beslenme

Gündüz Beslenmesinde Hafiflik Öne Çıkıyor

Günün en sıcak saatlerinde beslenmeden kaçınma eğilimiyle öğünlerin akşama kaydırıldığını vurgulayan Koç, sabah saatlerinde dengeli kahvaltı önerisinde bulundu. Yumurtalı, peynirli ve tam tahıllı ekmekle yapılan bir kahvaltı ya da süt ve yulafla oluşturulabilecek pratik seçenekler güne zinde başlamayı sağlıyor.

Öğle Vakti İçin Ferahlatıcı Alternatif: Karpuz ve Peynir

Gündüz öğünlerinde ağır yiyecekler yerine karpuz ve beyaz peynir ikilisi hem su ihtiyacını karşılıyor hem de yeterli besin desteği sunuyor. Koç, “Karpuzu mutlaka ara öğün olarak tüketin, ancak illa ana yemekle birlikte yemek istiyorsanız ekmek yerine tercih edin” diyerek dengeyi korumanın altını çiziyor.

Tatlı Tercihlerinde Doğallık Ön Planda

Tatlı krizine karşı doğal çözüm olarak katkısız dondurmaları öneren Koç, haftada 2-3 kez güvenilir aromalara sahip doğal dondurmaların tüketilebileceğini belirtti.

Sıvı Tüketimine Dikkat: Maden Suyu İhmal Edilmemeli

Terlemeyle artan elektrolit kaybına karşı maden suyu tüketiminin önemine de dikkat çeken Koç, “Günde 1-2 şişe maden suyu tüketilmeli. Ancak hangi maden suyunun size uygun olduğunu mutlaka bir uzmana danışarak belirleyin” tavsiyesinde bulundu. Günlük su tüketimi kadınlar için 2-2,5 litre, erkekler için 3-3,5 litre olarak önerildi.

Yaz mevsiminde hem serinlemek hem de sağlıklı kalmak için Kübra Koç’un önerileri, öğünlerin içeriğine yenilik ve denge katıyor.