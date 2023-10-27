Yediemin işletmecisinden Milletvekili Çopuroğlu'na teşekkür

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yediemin otoparkları ile ilgili yaptığı talebin kabul edilmesinin ardından, otopark işletmecilerinden teşekkür geldi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yediemin otoparklarında bekleyen araçların değerlendirilmesi ile ilgili talepte bulunmuş ve talebi kabul edilmişti.

Kabul gören talebin ardından Kayseri’de yediemin otopark işletmeciliği yapan Ethem Gülşan, Milletvekili Çopuroğlu’na ekonomiye verilecek olan destekten dolayı teşekkür etti.