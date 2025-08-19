Yediveren Kooperatifindeki 8 emekçi kadın sağlıklı ve doğal ürünler üretiyor

Fazla hormonlu ürünler yerine doğal sebze arayışına girenler için Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 kadın, kendi emekleriyle halka doğal ve sağlıklı ürünler sunuyor. Kadınlar, 20 dönümlük arazide hem doğal ürünler yetiştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Yediveren Kadın Kooperatifi Başkanı Rukiye Katırcı, 8 kadınla 8 ay önce kurdukları kooperatifin hikayesini anlatarak, “Kooperatifimiz, yaklaşık 8 ay önce 8 kadınla bir araya gelerek kuruldu. Kocasinan Belediyesi'nin bize tahsis ettiği 20 dönümlük arazide, fasulye, domates ve salata gibi sebze ağırlıklı olarak yetiştiriyoruz. Bu toprakları ekerken biz kadınlar, aynı zamanda hayallerimizi de ektik. Onların yeşerdiğini gördükçe çok mutlu oluyoruz. Bu durum, hedeflerimizi daha da büyütmemiz için bize güç ve destek veriyor. Kadın kooperatiflerini çok fazla destekleyen Gökmen Çiçek valimize ve yardımlarını bizden hiç esirgemeyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a özellikle teşekkür ederiz. Başkanımız, 20 dönümlük bu alanda 1+1 bungalov evleri de hizmetimize sundu. Kadın üretimini ve emeğini destekleyen bir belediye başkanıyla yolumuza devam ediyoruz. Kayseri'nin merkezinde, Şehir Hastanesi'ne giderken Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde tarım yapıyoruz. Kayseri halkını buraya bekliyoruz. Doğal ve iyi tarım yöntemleri kullanıyoruz. Fiyatlarımızı yüksek tutmuyor, insanların alım gücüne hitap ediyoruz. Amacımız, sağlıklı gıdaya ulaşılabilir, doğayla uyumlu ve dost bir tarım yapmak. Sağlıklı ve doğal ürünlerle tarımımızı yapıyoruz. Kocasinan Yediveren Kadın Kooperatifi olarak büyük hedeflerimiz var. Büyümek ve güçlenmek istiyoruz. 8 kadın üye olarak kararları birlikte alıyor ve dayanışma içinde hareket ediyoruz. En büyük amacımız, kooperatifimizi daha iyi yerlere taşımak. Bu amaçla çeşitli projelerimiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğumuz kahvaltı salonu projemizin en kısa zamanda onaylanmasını bekliyoruz. Ayrıca, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'ın lavanta işletmesini bize vermesiyle, lavanta sıkımını gerçekleştirdik. En kısa sürede onları da hediyelik paketler halinde satışa sunacağız. Amacımız, kadınların sosyal ve ekonomik kazanımlarını artırmak. Hedeflerimiz arasında burayı daha büyük ve güçlü bir yer haline getirmek adına sera projemiz de var. Topraksız tarım serası kurmak ve burayı Kayseri için bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Ailelerin çocuklarıyla birlikte nezih bir ortamda toprakla ve doğayla iç içe olmalarını arzu ediyoruz. Bu yüzden tüm Kayseri halkını kooperatifimize bekliyoruz” ifadeleriyle üretime bakış açılarını ve gelecek planlarını paylaştı.