Yeğeninin düğünü için gittiği memleketinde hayatını kaybetti
Kayseri'de görev yapan polis memuru Fehmi Öcaloğlu, yeğeninin düğünü için gittiği memleketi Elazığ'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Öcaloğlu, Keban ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Fehmi Öcaloğlu, yeğeninin düğünü için izin alarak, memleketi Elazığ’a gitti. Öcaloğlu, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide delinmesi teşhisi konulan Öcaloğlu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öcaloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Keban ilçesine getirildi. Beydeğirmeni köyünde kılınan cenaze namazına, Öcaloğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Öcaloğlu, toprağa verildi.