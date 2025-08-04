'Yeme bozuklukları psikolojik bir rahatsızlıktır'

Yaz aylarında artış gösteren yeme bozuklukları, uzmanların dikkat çektiği psikolojik bir sorun haline geldi. Uzman Psikolog Ayhan Çay, sosyal medyanın ideal beden algısı yaratmasının yeme bozukluklarını tetiklediğini belirterek, bu rahatsızlığın yalnızca beslenme alışkanlıklarından değil, derin psikolojik sebeplerden kaynaklandığını da vurguladı. Psikolog Çay: “Yeme bozukluğu son dönemde sık gördüğümüz vakalardan. Özellikle sosyal medyanın ideal beden algısı da yapması üzerine, genç kadınlarımızda oldukça artış var bu durumda. Yeme bozukluğu, bireyin beden algısı ve kiloyla ilgili düşüncelerinin davranışlarını kontrol etmeye başladığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Burada temel sorun yeme davranışı gibi görünse de altında yatan sebepler, travmatik deneyimler, özgüven problemleri ve bastırılmış duygulardır. En sık gördüğümüz yeme bozuklukları, anoreksiyo nevroza, bulimia nevroza ve tıkanırcasına yeme durumudur. Anoreksiyo nevroza da gram gram ölüm orucuna benzer bir şekilde beslenme düzeni varken, bulimia nevroza da yemek sonrasında pişmanlıkla birlikte gelen mide temizleme yani kusma dediğimiz durum vardır. Bu bozukluklar bireyin fiziksel sağlığını ve sosyal yaşamını oldukça olumsuz etkileyen durumlardır. Burada çözüm sadece yeme düzenini, beslenme alışkanlıklarını sağlamakla değil, altında yatan duygusal sebeplerle çalışmaktan geçer. Çünkü burada temel sebep kilo vermeliyim düşüncesi değil, aslında kişinin kendini değerli hissetme ihtiyacından kaynaklanır. Eğer son dönemlerde bu durum kişinin fiziksel sağlığını, günlük hayatını olumsuz etkiliyorsa, bu noktada zaman kaybetmeden bir uzmanla destek almak oldukça önemli bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.