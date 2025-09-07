'Yeme fobisi, gıdalara karşı yaşanan korku halidir'

Yeme fobisi, yeme bozukluğu ve kişinin belirli yiyeceklere karşı korku durumu yaşaması, sosyal yaşamı ve insan ilişkilerini kısıtlayabiliyor. Bu fobilerin nasıl atlatılabileceği, bu fobilerin aslında ne oldukları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Psikolog Büşra Erdem şöyle konuştu: “Yeme fobisi, yemek yemeye ya da belirli gıdalara karşı yaşanılan yoğun bir korku halidir. Bunun yeme bozukluğundan farkı, yeme fobisinde; belirli gıdalara karşı geçmişte yaşanılan olumsuz deneyimler, boğulma ya da gıda zehirlenmesi gibi korkular tetiklerken, yeme bozukluğunda; kilo alma ile alakalı bir korku vardır. Yeme fobisinde ise; doğrudan belirli gıdalar ya da yemek yemeye dair yaşanılan bir korku süreci vardır. Bu ikisini ayırt etmek çok önemlidir. Sosyal yaşamı çok fazla etkileyebilir, insan ilişkilerinde kısıtlı durumlara sebep olabilir. Tedavisinde ise genelde bilişsel davranışı terapi yöntemini kullanıyor oluyoruz. Burada korkunun kaynağı olan düşünceyi bulup, daha sonrasında aşamalı olarak maruz bırakma tekniklerini, beraberinde gevşeme, rahatlama egzersizlerini kullanarak aslında korkunun kaynağını ortadan kaldırmış oluyoruz. Tabi burada yeme fobisi yaşayan bireylere zorla yemelisin, yemeye devam etmelisin gibi baskılar yapmak, korkunun kaynağı çalışılmadığı müddetçe çok da etkilik olmamakta. Bu yüzden korkunun kaynağını bulmakta zorlanıyorsanız ya da anlamsız bir şekilde belirli gıdalara karşı tiksinti, korku hissediyorsanız profesyonel bir destek almakta da fayda var.”

Psikolog Erdem, kişinin bu rahatsızlıkları kendi kendine yenebilmesi için, korkunun asıl kaynağını bilmesi ve kendisini aşamalı maruz bırakma tekniği ile yenebileceğini ifade etti. Erdem, “Kişinin kendi kendine bunları yenebilmesi için yaşadığı tiksinti ya da korkunun kaynağının farkında olması gerekir bilinç düzeyinde. Eğer ben şu olaydan sonra bu gıdadan uzak durmaya başladım diyebiliyorsa, kendisi aşamalı maruz bırakma teknikleriyle yine aslında korktuğu gibi bir durum olmadığını deneyimleyerek yenebilir. Ama korkusunun kaynağını bulmakta zorlanıyorsa bu noktada terapi desteği alması yararlı olur” ifadelerinde bulundu.