Yeminli Mali Müşavir Bağcı 'Stopaja dair bir vergi düşmesi bu yıl içerisinde yapamayacağız'

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, "Bizim yıllık gelir vergisi beyannamemiz verildiği tarihe kadar eğer vade tamamlanıyorsa çünkü gelir vergisi beyannamesini verdiğimiz tarihte stopaj kesinleşmiş olacak o yüzden stopajı da kısıt alacağız. Yani biz gelirini almakla birlikte, hesaplanan vergiden, stopajdan o döneme hesaplanan tutarı da düşmek durumunda kalacağız ki olması gereken bu. Burada eğer kurumlar vergisi mükellefiyse zaten 4’ncü ayda veriyoruz biliyorsunuz; gelir vergisi mükellefiyse Mart ayında veriyoruz beyannamemizi. Bu tarihten önce vadesi sona erip stopaj kesinleştiyse biz bu stopajı da kısıt olarak alacağız. Yalnız vadesi bu tarihten uzun olan yani örnek vereyim; 2025'in 11. ayında vadesi başlayıp 1 yıllık vadeli bir mevduata koyduğumuzu varsayalım işte bu durumda biz 1 yıllık vadenin hesabını yaparken yine bu elimizdeki 2 aylık ya da 11. aydan Aralık sonuna kadar olan kısmın kaç güne tekabül ediyorsa elde edeceğimiz faiz gelirinin o kadar olan kısmını yine gelire atacağız. Yalnız beyanname dönemi geçtiği için yani 4’ncü ay beyanname dönemi geçtiği için ve stopaj kesinleşmediği için, herhangi bir şekilde kaynaktan kesme işlemi yapılmadığı için mecburen stopaja dair bir vergi düşmesi bu yıl içerisinde yapamayacağız. Ne zaman düşeceğiz? Sonraki senenin gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinde tahakkuk eden faiz gelirinden toplam kesilen stopajı düşeceğiz. Bu noktada işte ikili bir ayrım var. Hani bu ikili ayrıma dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hesaplama yapılırken, bu vergilendirme hesaplaması ve beyanname verme noktasında bu hesaplama aslında dikkat edilmesi gereken bir şey. Vadeli mevduatların zaten değerlemesi dediğim gibi kısıt olarak yapılmak zorunda. Elde etme değil tahakkuk etme. Yani buradaki tahakkuk işlemi gerçekleştiğinde biz o yüzden de kısıt dönem vadeli mevduatımız devam ettiği sürece kısıt dönem vergiyi gelir olarak, faiz geliri olarak kaydetmeliyiz” ifadelerini kullandı.