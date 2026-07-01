Yeminli Mali Müşavir Bağcı, “Tecil taksitlendirme, bir vergi yapılandırması değildir”

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınındaki ‘Mali Gündem’ programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Bağcı, tecil taksitlendirme konusu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Şimdi şöyle bu çok fazla konuşuldu. Bu bir vergi yapılandırması değil. 6183 sayılı kanuna ilişkin aslında kanunun bir nevi genişletilmesi bir yandan da esnemesini içeren bir kanun değişikliği ama 20 sıra nolu tebliğ ile de 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ki başvurulara da özel bir düzenleme geldi. Kanunun genelinde 36 ayın 72 aya çıkarılması ibaresi genel, 10 milyon teminat genel ama ayrıca bir de özel bir düzenlememiz var. Buradaki durum aslında şu; kanunun yayım tarihinden sonraki gün olan 5 Haziran 2026 tarihinden sonraki vadesi dolan borçları içeren bir uygulama ama buna ÖTV ile 2026 yılında uygulanan geçici vergi bu hususa girmiyor. Bunun dışında genel kamu alacaklarının girdiğini söyleyebiliriz. Buradaki durum aslında 5 Haziran 2026 tarihiyle vadesi gelmiş, dolmuş ve 16 Haziran 2026 sonrasında da tahsilat genel tebliğ geldiği için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tecil ve taksitlendirme başvurusunda özellikle bir durum ortaya çıktı. Uygulanan faiz oranı aslında 39’dan 29’a indi. Yani burada tecil ve taksitlendirmedeki oran 29. Bu çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor” dedi.