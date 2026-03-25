Yeminli Mali Müşavir Bağcı, 'Tüzel kişilik bilinci hala oturmadı'

Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Şirket sahiplerinin alışkanlarından dolayı şirket kredi kartlarından harcamalar yaptıklarını belirten Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, “Mükelleflerin aslında vergiyi az ödemesi prensibinden ziyade alışkanlıkları devreye giriyor. Çünkü bir ortak firmasının parasını benim değil mi mantığında yapıyor. Yani öyle olduğu için zaten firma benim, neden yapamıyorum. Bunu aslında vergi vermemek için söylemiyor sadece garipsiyor. Ticaret kanununa göre oluşturulmuş tüzel kişiliğin aslında bir şahıs gibi soyut bir kavram ama onunda kendine ait geliri, gideri ve kendine ait bir sistematiğinin olduğunu bir türlü entegre edemiyoruz. Ama sistem bunu yavaş yavaş bu hale getirecek. Bu disiplinle bu son kaçınılmaz olur. Burada özellikle paranın nakit maliyeti de hesaba katılırsa. Şimdi biz nakit silsilesi içerisinde bankayı kullanmazsak tüm işlemler durma seviyesine gelir. Bu da nakit ihtiyacını azaltıp dijital paranın daha fazla kullanılması otomatik olarak da kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişin daha kolaylaştırılmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.