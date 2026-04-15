Yeminli Mali Müşavir Güneş, 'Vergide adalet duygusunu tesis etmemiz lazım'

Yeminli Mali Müşavir Bekir Güneş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ekranlara gelen “Mali Gündem” programında moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Güneş, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) tarafından yüksek gelir grubundaki mükelleflere gönderilen tebligatlarla ilgili olarak, “Devletler tabi zorunlu cebri vergi alma hakkına sahip tek organlardır. Dolayısıyla devletimiz sorar, sorsun. Bizlerde bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla izah etmeye çalışalım. Vergide adalet duygusunu tesis etmemiz lazım. Eğer bu duyguda zedelenme olursa maalesef bu ülke ekonomisi için son derece olumsuz sonuçlara sebep oluyor. 16 bin kişiye bu yazılar geldi. Yapay zeka yine merkezde, onların ürettiği verilerle bu sonuçlar doğdu. Şimdi bunlar birer inceleme değil, incelemenin ön aşaması. Dolayısıyla biz vergi müfettişlerine biz bu bilgi ve belgeleri verirken de bir sonraki aşamanın inceleme olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla doğru bilgi ve veri vermekte çok önemli. Şimdi yapay zekaya dayanan her denetimin de direk doğru olduğunu savunmakta mümkün değil. Şimdi burada bizim hesabımıza gelen paralar değerlendiriliyor. Şimdi 150 milyon bir para geldi ve siz o dönemde bir gayrimenkul aldınız. Ancak şirketinizde herhangi bir kar payı söz konusu değil. Şirketinizden aldığınız huzur hakkı da yıllık toplam 1,5 milyon. Siz 10-15 milyonluk evi nasıl aldınız diye soruyor. Normalde bizim vergi sistemimizde nerden buldun yasası diye bir yasa yok ancak sizin hesabınıza gelen bankaların bir ticari faaliyet kaynaklı olup olmadığının araştırılması da devletin en büyük hakkıdır. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bizim banka hesaplarımıza gelen paralar çeşitli sebeplerle olabilir ki, birçok işletmede şu var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir işletmemiz şahıs mükellefiyeti varken belli bir oranda da ciro yapmışken yıl sonu biz bunun nevisini değiştirmişiz. Nevi değişikliği yapmışız ve limitet şirkete dönüştürmüşüz. Ancak sistem şunu görüyor. Bu kişinin şahıs mükellefiyeti yok ama vardı. Dolayısıyla hesabına gelen 150 milyon TL ne? Biz diyoruz ki, gelir vergisi mükellefiydik. Bizim beyanımız şu. 150 milyondan daha fazla ciromuz var. Buradaki gelirimizin tamamı ticaridir. Bu ticariyi de beyan ettik, bu ürün gelirimiz konu kapandı ikinci aşaması yok. Ancak sizin 150 milyon hesabınıza para gelmiş ve bu çeşitli farklı kişilerden geliyorsa düzenlilik arz ediyorsa bazılarının içerisinde ticari olduğuna dair deliller varsa ve siz bunu makul şeylerle izah edemiyorsanız o zaman bu incelemenin habercisidir” şeklinde konuştu.