Yemliha'da 15 Milyon TL'lik KASKİ Altyapı Yatırımları Başladı

11 Kilometrelik Su Borusu Yenileme Projesi

Yemliha'daki çalışmalar kapsamında, mahallede toplam 11 kilometrelik su borusu yenileme projeleri yürütülüyor. Bu projeler, daha önceki altyapının yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yerel halk, bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destekle projeye katkı sağlıyor.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Yemliha Mahallesi Muhtarı Mehmet Adanalı, projelerin önemine dikkat çekerek, "Başkanımız ve ekibi, mahallemize önemli hizmetler sunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz," dedi. Mahalle sakinleri de yapılan yatırımlar için memnuniyetlerini dile getirerek, desteklerini ifade ettiler.

Projenin Geleceği

KASKİ'nin bu önemli yatırımı, Kayseri genelinde su kalitesinin artırılması ve su kayıplarının önlenmesi gibi hedefleri destekliyor. Böylece, şehrin altyapısının güçlendirilmesi ve halkın su ihtiyacının daha sağlıklı bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Yemliha'daki bu çalışmalar, bölgenin altyapı sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.