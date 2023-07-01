Yemliha Mahallesi’nin İlçe olması talep ediliyor

Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal, Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı; “Cumhurbaşkanlığınca yeni İl ve İlçeler kurulacağı haberini aşağıda imzaları bulunan mahalle muhtarları olarak sevinçle karşıladık. Mahallelerimize daha iyi ve daha yakından hizmet alabilmek amacıyla ve aşağıda açıklayacağımız gerekçelerle Yemliha Mahallemizin ilçe yapılması için tensiplerinizi bekliyoruz.”

Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal Yemliha Mahallesi çevredeki 20 mahalleye kırsal kalkınmaya öncülük edecek bir konumda olduğunu belirterek, “Civardaki 20 mahalle alışverişini 30 ile 50 km mesafedeki il merkezinden değil kendisine 3 ile en fazla 15 km uzaklıkta bulunan Yemliha Mahallesinden yapmaktadırlar. Çevredeki 22 mahalle sağlık hizmetini Yemliha’daki sağlık merkezinden karşılamaktadır. Yemliha sağlık merkezi çevre mahallelerin sağlık taramalarını yapmaktadır. Yemliha’da 4 okul bulunmaktadır. Yemliha Mahallesi ve çevre mahallele öğrencileri Yemliha’da eğitim almaktadırlar. Yemlihamızda hayırsever katkısı ile yapılmış 4 katlı bir kültür merkezi bulunmakta ve kadınlarımız başta olmak üzere açılan kurslarla çok yönlü hizmetler vermektedir. Mahallemizde tamamı hayırseverlerce yapılmış 7 cami bulunmaktadır. Mahallemizde Yamula Barajı ve hidroelektrik santralı hizmet vermektedir. Mahallemiz ve çevresinde Kızılırmak üzerinde ayrıca 3 adet HES hizmet vermektedir. Mahallemiz tarımda çevreye emsal bir konumda olup Yamula barajından alınan su ile binlerce dönüm arazide sulu tarım yapılmaktadır. Yemliha da yetişen Yamula patlıcanı coğrafi işaret belgesi almış olup ülke çapında ünlüdür. Ayrıca yapılan sulu tarımla ülke tarımına katkıda bulunmaktayız. Yapılan tarımda genellikle kadınlarımız üretim yapmaktadırlar. Kadınlarımızın çoğu traktör kullanmayı bilir. Katılım sayısı çokluğundan dolayı araç muayeneleri, ehliyet kursları mahallemize özel yapılmak zorunda kalınmaktadır. Yemliha’mızda mübalağasız 1000 (bin) üzerinde çoğunluğu tamperli kamyon bulunmaktadır. Bu kamyonlarla mahallemiz insanı Artvin’den Muğla’ya, Hakkari’den Tekirdağ’a kadar yapılan tüm yolların ve barajların yapımında emekleri vardır. Bu binin üzerindeki kamyonla birlikte tarımda kullanılan yüzlerce traktör için il merkezindeki vergi dairesi değil daha yakın İlçe Mal Müdürlüğünün olması daha avantajlı olacaktır. Çoğunluğu kendi kamyonunun şoförlüğünü yapan insanımız ayda birkaç gün evine izine geldiğinde vergi işlemleri için il merkezine değil kendi ilçe merkezinde işlem yaparak daha fazla evi ve ailesinin yanında kalmak istemektedir. Kayseri’de bağlı olduğu Kocasinan ilçesinin 500 binin üzerinde nüfusu olup ilçenin kırsal kalkınmaya olan motivasyonu mahallemizin, ilçe yapılması halindeki motivasyonla aynı değildir. Şu anda dahi çevredeki 22 mahalleye hizmet veren kırsal makine ve ekipmanlar mahallemizde bulunmakta ve buradan hizmet vermektedir. Mahallemizin nüfusu Kayseri’de halen ilçe olan Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız ilçelerinden daha fazladır. Çevre mahallelerle birlikte ilçe nüfusu kriterleri fazlası ile karşılayacaktır. Mahallemizde Yamula Patlıcan Kooperatifi bulunmakta olup yetiştirdiğimiz ürünlerin pazarlanmasında ve üretim için gerekli malzemelerin temininde yardımcı olmaktadır. Her yıl Yemliha’da Türkiye’de coğrafi işaretli patlıcan festivali yapılmaktadır. Bu festivalin organizesinde ilçe olunduğu zaman uluslararası bir hüviyet de kazandırılabilecektir. Çevre mahalleler traktörlerinin tamiri için şehir merkezini değil Yemliha’yı tercih ederek trafik sorunu olmadan daha az zaman ve para harcamaktadırlar. Bu kadar yoğun nüfusa rağmen haberleşme ve emniyet hizmetleri yeterince alınamamaktadır” ifadelerini yer verdi.

YEMLİHA MAHALLESİNİN İLÇE OLMASI HALİNDE KATILMASI DÜŞÜNÜLEN ÇEVRE MAHALLELER:

1- Yemliha Mahallesi

2- Ebiç Mahallesi

3- Mahzemin Mahallesi

4- Dadağı Mahallesi

5- Eskiömerler Mahallesi

6- Karakimse Mahallesi

7- Kalkancık Mahallesi

8- Himmetdede Mahallesi

9- Elmalı Mahallesi

10- Düver Mahallesi

11- Hasinli Mahallesi

12- Yuvalı Mahallesi

13- Bayramhacı Mahallesi

14- Beydeğirmeni Mahallesi

15- Kaş Mahallesi

16- Hırka Mahallesi

17- Süksün Mahallesi

18- Tahirini Mahallesi

19- Küllü Mahallesi

20- Emmiler Mahallesi

21- Taşhan Mahallesi