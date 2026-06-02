Yemliha'ya yapılacak kavşakta geri sayım başladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapımı devam eden kavşak projesini yerinde inceledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı paylaşımda kavşak düzenlemesinde önemli bir mesafe kaydedildiğini belirten Milletvekili Cıngı, “Yemlihalı hemşehrilerimizin Ankara yolunun diğer tarafında kalan tarlalarına rahat gidip gelmelerini sağlayacak kavşak düzenlemesinde şimdiye kadar çok şükür önemli bir mesafe kaydedildi. Yemliha muhtarı Mehmet Adanalı, Yemlihalı hemşehrilerimiz, Kocasinan İlçe Başkanımız Selçuk Melekoğlu ve teşkilat mensuplarımızla yapılması planlanan kavşağı yerinde inceledik. İnşallah kısa zamanda Karayolları 6. Bölge Müdürlüğümüz inşaata başlayacak ve Yemliha, Ebiç, Mahzemin bölgesindeki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bu kavşağı hizmete sunacak. Şartlar ne olursa olsun ülkemizde hizmette dur durak yok” ifadelerini kullandı.