Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan karar ile 20 TL'lik banknotlar, bugün tedavüle giriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyuru yayınladı. Buna göre yeni 20 TL’lik banknotlar, bugün itibariyle tedavüle girecek.

VII. Tertip 20 TL banknotlardaki imzalar, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir. Duyurulur” ifadelerine yer verildi.

