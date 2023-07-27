Yeni açılacak Sinan Kütüphanesi’nde ağaç hassasiyeti

Kocasinan Belediyesi tarafından tamamlanan ve çok kısa süre sonra hizmete açılacak olan 535 metrekare alana sahip Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan’ın yapımı sırasında bulunan 5 adet ağaç kesilmeyerek muhafaza edildi. 5 adet ağaç Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla kesilmeyerek cam fanuslarla çevrelendi. Böylelikle Kocasinan Belediyesi sayesinde 5 ağaca zarar verilmeden Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan’da varlığını sürdürmeye devam edecek. Kafe Sinan ve Sinan Kütüphanesinin yapımını ağaçları kesmeden yaptıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Buraya daha çok lise ve üniversite öğrencileri gelecek. Burada 5 adet ağaç var. Bu ağaçları kesmeden korumaya aldık. Bu ağaçlar canlı ve şu anda cam fanusların içerisinde muhafaza ettik” diye konuştu.