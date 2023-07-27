Yeni açılacak Sinan Kütüphanesi'nde ağaç hassasiyeti

 Kocasinan bünyesinde hizmete açılacak olan Kafe Sinan ve Sinan Kütüphanesi'nde bulunan 5 adet ağaca Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın talimatlarıyla zarar verilmeden yapımı tamamlandı. Burada bulunan 5 ağaç cam fanuslar içerisinde muhafaza edilecek. 

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  • 27.07.2023 20:28
  • Güncelleme: 27.07.2023 20:28
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Yeni açılacak Sinan Kütüphanesi'nde ağaç hassasiyeti

Kocasinan Belediyesi tarafından tamamlanan ve çok kısa süre sonra hizmete açılacak olan 535 metrekare alana sahip Fevziçakmak Mahallesinde bulunan Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan’ın yapımı sırasında bulunan 5 adet ağaç kesilmeyerek muhafaza edildi. 5 adet ağaç Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla kesilmeyerek cam fanuslarla çevrelendi. Böylelikle Kocasinan Belediyesi sayesinde 5 ağaca zarar verilmeden Sinan Kütüphanesi ve Kafe Sinan’da varlığını sürdürmeye devam edecek. Kafe Sinan ve Sinan Kütüphanesinin yapımını ağaçları kesmeden yaptıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Buraya daha çok lise ve üniversite öğrencileri gelecek. Burada 5 adet ağaç var. Bu ağaçları kesmeden korumaya aldık. Bu ağaçlar canlı ve şu anda cam fanusların içerisinde muhafaza ettik” diye konuştu.

1ha

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