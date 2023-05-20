Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Doğası, temiz havası, pırıl pırıl göleti, sosyal tesisleri ve piknik alanlarıyla Kayseri’nin en gözde mesire alanı haline gelen ve her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, bölgede trafik yoğunluğunu da artırdı. Birçok vatandaş yeni açılan mesire alanının adresini sorarken, mahalleli ise ’adres sormak 10 TL’ pankartı açarak şakayla karışık gönderme yaptı.

Alana ulaşmak isteyen vatandaşların Zincidere Mahallesinde sık sık adres sorması, mahalle sakinlerine de bıkkınlık verdi. Adres tarif etmekten adeta yorgun düşen Zincidereliler, çareyi adres tarifinden ücret almakta buldu. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a seslenerek ’yevmiyemizi yolla başkan’ dedi.