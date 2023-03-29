Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yeni aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü gözyaşlarına boğuldu, kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı.

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  • 29.03.2023 23:43
  • Güncelleme: 30.03.2023 04:46
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Yeni aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü gözyaşlarına boğuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yeni aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü gözyaşlarına boğuldu, kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı.

Kaza, Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Ö.C. yönetimindeki 01 AER 65 plakalı otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 34 CHB 425 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan sürücülerden Ö.C. kaza sonrası kendini sakinleştirmeye gelen yakınına sarılarak ağladı. Otomobili yeni aldığı öğrenilen Ö.C. uzun süre gözyaşı döktü.

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İHA

Kayseri Gündem
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