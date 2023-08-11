Yeni atanan Kayserili Valiler

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de Perşembe gece yarısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan karara göre 57 şehirde vali değişikliğine gidildi. Valilik görevine atanan 57 validen 3 Kayserili isim vali olarak atandı.

Bayburt Valiliği’ne atanan Kayserili Mustafa Eldivan, 11.08.2022 tarihli 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çorlu Kaymakamlığına atanmıştı. 10 Ağustos tarihli kararla beraber Bayburt Valisi olarak göreve atandı.

Kilis Valiliği’ne atanan Kayserili Tahir Şahin, 19.05.2022 tarihli Bakan Onayı ile Kağıthane Kaymakamı olarak atanmıştı. 10 Ağustos tarihli kararla beraber Kilis Valisi olarak göreve atandı.

Ordu Valiliği’ne atanan Kayserili Muammer Erol, 27.10.2018 tarihli 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 05.11.2018 tarihinden itibaren Yalova Valisi olarak atanmıştı. 10 Ağustos tarihli kararla beraber Ordu Valisi olarak göreve atandı.