Yeni devlet hastanesi için toplantı

Kayseri'de yapılması planlanan yeni devlet hastanesi için bir araya gelen protokol, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Melikgazi ilçesi İldem bölgesinde yapılması planlanan devlet hastanesi için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan,  İldem Devlet Hastenesi için sunum gerçekleştirdi.

