Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında yeni doğan her bebek için bir fidan dikileceğini açıkladı. Bakan Göktaş: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeşil Vatan Seferberliği” çağrısına gönülden destek veriyor, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğiyle her yeni doğan bebek ve evlenen çiftlerimiz için bir fidan dikmeye başlıyoruz. Bu vesileyle hem toprağımızı hem de geleceğimizi bereketlendiriyoruz. Miniklerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyor, bu anlamlı iş birliği için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.