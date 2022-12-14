Yeni dönemde hedef, 50 bin insana ulaşmak

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), birçok alanda açtığı kursla yaklaşık 48 bin kursiyere hizmet verdi. Yeni dönemde 18 bin kursiyer sayısı bulunduğunu ve bunu 50 bin hedefe ulaştıracaklarını belirten KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK A.Ş., eğitim anlamında son dönemlerde ciddi anlamda insanımıza ulaşıyor. 7’den 70’e ulaştırılan bu eğitimler, ücretsiz olarak vatandaşımıza sunuluyor. Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarımız, Gençlik Merkezlerimiz, İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerimiz ve Uzaktan Eğitim Merkezimiz var. Ve hepsinin farklı farklı konularda, branşlarda hizmet alanı var. Örneğin, Sanat ve Mesleki Eğitim kurslarımızda, toplamda 7 binin üzerinde insanımıza hizmet götürdüğümüz, 13 farklı tesisimiz mevcut ve 128 farklı branşta kursiyerlerimize hizmet veriyoruz. Bu anlamda sanat, bilişim, sözel kurslarımız var. Diğer kurslarımızda, yabancı dil kursları var, bu kurslarda mesleki anlamda gelişimlerini sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda bu kurslar sosyal bir projedir. İnsanlarımızın gönlüne dokunuyoruz ve onların sosyalleşmesini sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KURSLARIMIZ, CİDDİ ANLAMDA RAĞBET GÖRÜYOR’

4. sınıftan 12.sınıfa kadar ve mezun gruplara vermiş olduğumuz gençlik merkezi hizmetimizde, ara sınıf, ders takviyeleri, LGS, YKS kurslarının yanı sıra, kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlayan bir takım kulüp faaliyetleri ve aktiviteler de eksik olmadığını dile getiren KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Ciddi anlamda da rağbet görüyor. 6 Binin üzerinde gencimize 4. sınıftan 12. Sınıf ve mezun gruba hizmet götürdüğümüz bir alan gençlik merkezleri diğer yandan, ilçe sosyal yaşam merkezlerimiz, tüm ilçelerimizde, mevcut olan sosyal yaşam merkezlerimizde şehrimizin merkezinde var olan gençlik hizmetlerimiz, sanat ve mesleki eğitim kurslarımızın tamamı mevcut. Yüzme havuzları, fitness salonları, toplantı salonları ve diğer birimleriyle beraber, etkin bir şekilde yine binlerce insanımıza hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

‘HER YIL YÜZBİNLERCE İNSANA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ’

Uzaktan eğitim merkezi son dönemlerde değişen ve dönüşen dünyada etkili olan bu eğitim sistemi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirildiğini aktaran KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Şu an ki kursiyer sayısı 3 bine yakın kursiyer sayısıyla burada hem LGS, YKS hem E – KPSS hem normal KPSS, YKS kurslarıyla eğitim görüyorlar. Sanat ve mesleki eğitim kursları da burada çeşitli branşlar da mevcut, diğer yandan değer gençlikteki öğrencilerimiz var 162 öğrencimiz, öte yandan diğer faaliyetlerimize, sosyal sorumluluk projeleriyle, yarışmalarla ve etkinliklerle, seminerlerle, sergilerle, satış ofisleriyle, E-38, kariyer merkezi, aile danışma merkeziyle devam eden süreçte her yıl yüzbinlerce insana hizmet götürüyoruz” şeklinde konuştu.

‘YENİ DÖNEMDE HEDEFİMİZ 50 BİN’

Yeni dönemde, KAYMEK bünyesinde 18 bin kursiyer bulunduğunu ve hedeflerinin 50 bine ulaşmak olduğunu söyleyen KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Şu anki sayımız 18 bine çok yaklaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KAYMEK olarak 18 bine yakın kursiyer ve öğrencimize hizmeti ücretsiz ulaştırıyoruz. 2021 – 2022 Eğitim Öğretim yılında hizmet verdiğimiz 43 bin 500 kursiyer ve öğrencimiz vardı. 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılında ise 50 bini bulmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu, tüm gayretlerimizle, kıymetli hocalarımızla, başta Büyükşehir Belediye Başkanımızın imkanlarıyla sunduğu imkanlarla, bize verdiği fırsatlarla, biz burada bunu gerçekleştireceğiz” dedi.