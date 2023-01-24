‘Yeni Evim Projesi’yle ev sahibi olmanın şartları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla geçtiğimiz günlerde duyurdu. Proje, ilk 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmayı kapsıyor.

Yeni Evim projesi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Yağcıoğlu Gayrimenkul Sahibi Ahmet Yağcıoğlu, “Devletimizin açıklamış olduğu 0,69’luk faiz oranıyla İlk Evim kampanyası birçok detaylar içermekte. Bu devletin yapmış olduğu 3 ayaklı proje. Birincisi alınacak konutun buna uygun olması gerekiyor. İkincisi inşaat firmasının uygun olması gerekiyor. Üçüncüsü de kişinin mali verilerinin buna uygun olması gerekiyor. İlk Evim projesindeki ana amaç ilk defa ev sahibi olacak kişileri kapsıyor. Aile fertlerinden birinci derece yakınlarından ilk 5 yıl içerisinde herhangi bir şekilde ev alıp satmamış ya da üzerinde herhangi bir taşınmazın olmaması gerekiyor. İnşaat firmalarının tam beyan üzerinden göstermesi, yani krediyi tam olarak verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘0,69’LUK FAİZ ORANI, 15 YIL ÖDEME SÜRESİ’

İlk defa ev sahibi olacak orta gelirli kişileri kapsayan projenin detaylarını açıklan Ahmet Yağcıoğlu “Bu projenin başlangıcında alıcı kişi önce konutunu beğeniyor, konutu beğendikten sonra bankaya müracaat edip yüzde 10’luk bir peşinat yatırıyor. Sonrasında kalan kısmı 0,69’luk faiz oranıyla 15 yıl yani 180 aya yayılarak bir ödeme planı çıkarılıyor. Proje üzerinden alımlar yapılabiliyor ancak inşaat firmasının inşaatı yüzde 73’lük kısmını tamamlamış olması gerekiyor. Birçok inşaat firması tam beyan göstermediğinden dolayı çıkacak kredi miktarı düşük kalıyor. Şu anda Kayseri’de 0,69’luk oranla konut satabilecek birkaç firma mevcut. Diğer firmalar 0,69 faize uysa bile rakamsal olarak uygunluk sağlanmıyor. Kesilen faturalar verilmiş beyanlar eğer düşükse yüzde 40-60 arasında ise kredi de buna uygun uygulanıyor. O zaman da peşinatın çoğalması gerekiyor” şeklinde konuştu.