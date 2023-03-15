Yeni evli çifte mezar olan otelde incelemeler sürüyor

Nevşehir’de kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mutlu ve Kader Akbaş çiftine mezar olan otelde incelemeler sürüyor.

Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, ilk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya’ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24) çifti telefonlarına bakmayınca, otel çalışanları durumdan şüphelendi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak odada inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmişler

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri otelde tekrar inceleme yaptı. Otel odasının altında bulunan kazan dairesinden veya bacadan sızan karbonmonoksit gazının odaya nasıl ve nereden girdiği araştırılıyor.

Baca iki gün önce temizlenmiş

Sonradan monte edildiği iddia edilen baca, otelin kalorifer dairesinden otele yapışık olarak yapılmış. Bacalar örülürken 4’lü duvar şeklinde örülmesi gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne neden olan bacanın binaya yapışık olarak örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel duvarından yararlanıldığı belirtildi.

Genç çiftin yaşamını yitirdiği otelin bacasının iki gün önce temizlendiği de edinilen bilgiler arasında. İki gün önce Ahmet B. tarafından bacanın temizlendiği belirtilirken, Ahmet B. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bacanın temizliği sırasında herhangi bir hasarın olup olmadığını araştırıyor.

2017 yılında ruhsat almış

Fatih Ü. tarafından 2017 yılında yapılan otel, Emin A. tarafından kiralanarak işletmeye açıldı. Otelin dışında bulunan ve bir cephesi otele yapışık olan kalorifer bacasının projeye uygun olup olmadığı da inceleniyor.