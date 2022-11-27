Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap projesi hızla yükseliyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kentsel Dönüşüm Projesi doğrultusunda inşa edilen Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesinin 2023 yılında tamamlanarak hizmete sunulacağı söyledi.

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  • 27.11.2022 10:54
  • Güncelleme: 27.11.2022 10:54
Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap projesi hızla yükseliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kentsel Dönüşüm Projesi doğrultusunda inşa edilen Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesinin 2023 yılında tamamlanarak hizmete sunulacağı söyledi.

Kent merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Bankalar Caddesi güzergahında yapımı hızla süren Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi 2. Etap yapım projesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Celal Köse, yetkililerden bilgi alarak kaba inşaatın bu yıl sonunda bitirileceğini söyledi.

2023 yılının büyük projelerinin tamamlandığı bir yıl olacağını söyleyen Başkan Köse, “Kolay değil pandemi ve sonrası yaşanan olumsuzluklara rağmen hamd olsun belediye olarak çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemiz ile 3 bin 472 metrekare alan üzerine 43 işyeri ve 15 büro inşa edilecek. Şuan inşaatımız hızla yükseliyor. Burası Büyük Cami çevre düzenlemesi ile entegre bir şekilde hayata geçirilecek. Projemiz yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip, hayata geçtiğinde zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır bir kompleks ortaya çıkacak. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz, bir yandan şehrin ticaretine katkıda bulunurken diğer yandan sosyal donatıları ile hemşerilerimizin yaşam merkezi haline gelecek. Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezimiz modern ve estetik mimarisiyle göz dolduracak. Aralık ayı içerisinde kaba inşaatımız da bitmiş olacak.” dedi.

İHA

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