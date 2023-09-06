Kayserispor' un yeni Hocası Recep Uçar

Kayseri sporun yeni hocası belli oldu

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  • 06.09.2023 22:07
  • Güncelleme: 06.09.2023 22:09
Kayserispor' un yeni Hocası Recep Uçar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çağdaş Atan'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına derhal başlayan Kayserispor'un yeni hocası belli oldu. Kayserispor'un Recep Uçar'la anlaştığı bildirildi. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdaş Atan görevini bıraktı. Sarı-Kırmızılılar, Atan'ın yerini Recep Uçar'la doldurdu.

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