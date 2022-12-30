Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartı olmadan bankalarda işlem yapılmaması konusunda BDDK ile çalışma yapıldığını duyurdu. Çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Bu arada eski kimliklerin son kullanma tarihi 31 Aralık 2023 olarak açıklanmıştı. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmî web sayfasından hem de ALO 199 hattından kimlik değiştirme randevusu alabiliyor.

Kimlik değişimi için gerekli evraklar ise şunlar; Nüfus cüzdanı / kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, bir adet biyometrik fotoğraf.