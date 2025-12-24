Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet fiyatları belli oldu

Tebliğle birlikte belgelere yüzde 19 oranında zam yapılacak ve buna göre;

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 liradan 149 liraya, pasaport defter bedeli bin 135 liradan bin 351 liraya, sürücü belgesi bedeli bin 420 liradan bin 690 liraya, motorlu araç tescil belgesi bedeli bin 270 liradan bin 511 liraya yükselecek.

Bunun yanı sıra protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, mavi kart bedeli 220 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 964 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, ikamet izni bedeli 964 lira, kayıp nedeniyle yeniden kimlik çıkarma bedeli ise 440 lira olarak belirlendi.

Tebliğ yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek.