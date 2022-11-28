Yeni Meslek Sahibi Olmak İsteyenler İçin 'Emlak Danışmanlığı Kursu'

Melikgazi Belediyesi'nin MELMEK çerçevesinde düzenlediği Emlak Danışmanlığı kursu Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde başlıyor.

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  • 28.11.2022 15:02
  • Güncelleme: 28.11.2022 15:08
Yeni Meslek Sahibi Olmak İsteyenler İçin 'Emlak Danışmanlığı Kursu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin MELMEK çerçevesinde düzenlediği Emlak Danışmanlığı kursu Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde başlıyor.

Farklı kurslarla halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan MELMEK yeni bir kursu daha meslek sahibi olmak isteyenlerle buluşturuyor. Meslek edindirme kursları ile yenilikleri vatandaşları hizmetine sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “MELMEK meslek edindirme kurslarımıza gelen kursiyerlerimizin yoğun ilgi göstermesiyle birlikte bizler de yeni farklı kurslar açmaya devam ediyoruz. Yeni başlayan Emlak Danışmanlığı kursumuzun eğitimlerini Tınaztepe sosyal tesisimiz ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesisimiz de veriyoruz. 120 saat sürecek olan kursumuza meslek sahibi olmak isteyen herkesi bekleriz. Kursta emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları, emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları, emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları sağlanacak. Açacağımız bu kurs dışında birçok mahallemiz de bulunan sosyal tesislerimiz de yeni yeni kurslar açacağız. Emlak Danışmanlığı kursu bitiminde kursiyerlerimizin alacağı sertifika iş olanağı da sağlıyor. Kurslarımız hakkında bilgi edinebilmek için www.melikgazi.bel.tr adresimizden bilgi edinip kurslarımıza online kayıt yapabilirsiniz. Ücretsiz Emlak Danışmanlığı kursumuza katılım sağlayan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

İHA

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