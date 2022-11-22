Yeni otobüslerin ilk testini Başkan Büyükkılıç yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nce daha konforlu ve güvenli ulaşım için satın alınan yüksek kapasiteli 12 adet körüklü otobüslerin teslim alınmaya başlandığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, konforu ve teknolojisi ile göz dolduran körüklü otobüslerin ilk test sürüşünü de trafiğe kapalı alanda gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Ulaşım filosuna 18 metre uzunluğunda 12 adet yeni körüklü otobüs ekleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosuna dahil etmeye başladığı yüksek kapasiteli, konforlu, engelli dostu otobüsleri Kayserililer’in hizmetine sunuyor. Bu çerçevede, ilk etapta teslim alınan iki körüklü otobüsü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafiğe kapalı alanda direksiyona geçerek, otobüsleri test etti. Yeni otobüslerin kullanışlı ve konforlu olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ulaşımda hizmetlerimize hız veriyoruz. Taşıma sistemimizin verimini sürekli arttırırken, ulaşım filomuzu da genişletiyoruz” dedi. Büyükkılıç, yeni otobüslerin hayırlı olmasını temenni ederek, “Yeni otobüslerimizle birlikte güçlenen ulaşım filomuz sayesinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecekler. Yüksek kapasiteli, engelli dostu, teknolojik otobüslerle yolcularımıza daha konforlu hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni otobüslerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve daire başkanları da eşlik etti.