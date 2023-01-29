Yeni Parklara Yeni Nesil Oyun Grupları Kurulmaya Devam Ediyor

Çocukların oyun oynayıp sosyalleşebileceği, aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri yeni nesil parklar ile mahallelere yeni bir çehre kazandıran Melikgazi Belediyesi, yapılan 22 yeni park için yeni nesil oyun gruplarının montajına başladı.

3 yılda 1 milyon metrekare yeşil alan ve 210 yeni park ile ilçenin park ve yeşil alan sayısını artırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çocuklarımıza yaşanabilir bir ilçe bırakmak ve onların güvenli ortamlarda enerjilerini atabilmelerini sağlamak için Melikgazi Belediyesi olarak yeni parkların yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. 2023’te çocuklarımızı mutlu etmeye devam ediyoruz. Yeni yaptığımız 22 park ve yeni aldığımız yeni nesil oyun gruplarını kısa zamanda çocuklarımızla buluşturacağız. Ekiplerimiz parklarda yeni nesil oyun gruplarının montajına başladı. Oyun gruplarında yer alan oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak. Yeni parklardaki amacımız çocuklarımızın düşünsel zekâlarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli parklarda vakit geçirmeleri için yeni nesil çocuk oyun grupları kurma ve vatandaşların rahat yürüyüş yapabilmesi için yürüyüş yolları, kamelya ve aydınlatmalar yapıyoruz. Bu şekilde parklarımız daha modern bir görünüme kavuşuyor. Daha işlevsel ve daha nitelikli hale geliyor. Çocuklarımız bu parkları çok sevecek. Parklarımızı yeni nesil, modern ve eğlenceli oyun grupları ile daha nitelikli hale getireceğiz. Halkımızın ihtiyacı, ilçemizin güzelliği ve düzeni için elimizden gelenin fazlasını imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Çocukları sevindirmek bizleri mutlu ediyor. Çocuklarınızla güzel ve nezih bir ortamda hoşça vakit geçirmek için, Melikgazimizin her köşesini parklarla donatmaya devam edeceğiz" dedi.