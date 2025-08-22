  • Haberler
  • Yeni Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Yeni Sanayi Bölgesi'nde Bayatlı Sokağı'nda gerçekleştirilen altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ettirirken, yerel esnaf ve vatandaşlarla da etkileşimde bulunarak ihtiyaçlarını dinliyor.

Osman GERÇEK
Yenileme çalışmaları kapsamında, kaldırımlar, otoparklar, çevre düzenlemeleri ve asfaltlama işlemleri titizlikle yürütülüyor. Bu süreçte KASKİ ve KCETAŞ gibi altyapı kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak, bölgenin modern ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşması hedefleniyor.

Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnaf dostu bir belediyenin önemine vurgu yaptı. 1970'li yıllarda inşa edilen oto sanayi sitesinin altyapısının iyileştirilmesinin, iş yerlerinde su baskınlarını önleyeceğini belirtti.

Esnaf ve vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı yenileme çalışmaları sayesinde ulaşımın daha güvenli ve rahat hale geldiğini ifade ederek, belediyeye teşekkür etti. Hafta sonuna kadar tamamlanması planlanan asfalt çalışmaları, bölgenin ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Haber Merkezi
